菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣

華爾街日報19日刊登對菲律賓總統馬可仕本周在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」場邊的專訪,針對馬尼拉和美國及中國大陸兩強的關係,他以1句非洲諺語做比喻:當象群打架,草地是唯一輸家(When elephants fight, the only one that loses is the grass.)。他坦言,菲律賓目前就是那片「草地」,但「我們不想被踐踏」。

馬可仕受訪時說,菲方正與美方加強合作,同時發展若干更有力的機制,俾化解中菲爭端,馬尼拉如今在美中「兩大」間小心翼翼。他還說,大陸是菲律賓最大貿易夥伴,美國則是菲律賓長久以來的安全盟邦,如此現況使菲律賓政府不願在美中之間選邊站。他形容處於一個「非常危險的平衡」。

馬可仕直言,馬尼拉「提心吊膽」地盯著台灣緊張升高,菲律賓就在「風口浪尖」(front line)。例如台灣有15萬名菲籍移工,還有從台灣南部的高雄港,只需40分鐘就能到菲北。「我們距離那裡(台灣)很近,所以必須非常、非常小心。」

除了兩岸,中菲間還有南海的領土和海事爭端。馬可仕指稱,菲律賓漁民被驅趕、無法在他們視為「傳統漁場」的水域捕魚,這些漁民「在此捕魚了20幾代、30幾代」,「完全無法理解為什麼不能再在這裡捕魚」。

馬可仕1月訪問北京時,曾當面向大陸國家主席習近平提及前述議題,希望達成相關協定。他也跟習近平談到菲律賓漁民打撈起1枚大陸火箭的殘骸後,被大陸海警船「搶走」一事。馬可仕說,「國家主席先生,這樣一點必要都沒有,因為我們對你們的火箭零件沒興趣。如果你想要,我們將撿起來拿給你」。大陸外交部對此否認,宣稱是經雙方「友好協商」,並無強搶情事。

馬可仕另對南海發生誤會或誤判表達擔憂,提醒恐因此引爆遠比現在還大、還嚴重的事件。他建議,目前中菲政府負責處理南海「有事」的小組,應該提高層級,納入雙方高官,並能夠直通兩國領袖,以確保問題不會升高。不過,馬可仕表示,雙方尚未達成具體協議,「我們會繼續推動」。

馬可仕亦談到中菲當前在南海合作探勘石油和天然氣的僵局,菲方覺得南海是「我們的領土」,所以菲律賓的法律應該適用,但中方也這麼想,雙方會持續尋求解決之道。

馬可仕在接受英國「金融時報」訪問時說,去年8月前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後,兩岸緊張情勢升高,菲方「非常、非常擔憂」,曾擬定從台灣撤僑的計畫。馬尼拉也正和日本討論日菲防務合作協定,試著將澳洲、日本、南韓與菲律賓放在一起。他強調,菲律賓政府設法在美中之間「尋求一條路」,一旦爆發戰爭,「我們如何對待大陸人及美國人?我們處於什麼位置?」但「找到合適的中間立場並非易事」。