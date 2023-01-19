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足球賽人山人海…伊拉克也爆踩踏意外 已知2人亡、逾80人傷

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伊拉克足球賽踩踏意外 已知2人身亡、逾80人受傷

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
第25屆阿拉伯海灣盃足球賽由伊拉克主辦，決賽19日晚間由伊拉克對上阿曼，體育場外想湧入觀賽的球迷太多，爆發踩踏意外。路透
第25屆阿拉伯海灣盃足球賽由伊拉克主辦，決賽19日晚間由伊拉克對上阿曼，體育場外想湧入觀賽的球迷太多，爆發踩踏意外。路透

第25屆阿拉伯海灣盃足球賽（Arabian Gulf Cup）決賽由伊拉克對上阿曼，原定19日晚間7時在伊拉克南部大城巴斯拉（Basra）的國際體育場舉行，但場外想進場觀賽的球迷太多，爆發踩踏意外。根據半島電視台，踩踏已致2人喪命、逾80人受傷，部分重傷者仍在搶救中。

路透引述伊拉克安全與醫療部門消息人士說法報導，踩踏事故發生在體育場入口附近。社群媒體流傳的畫面顯示，體育場外人山人海。

一名在體育場內的法新社攝影記者指出，踩踏事件發生時，體育場的旋轉柵門仍是關閉的。現場響著刺耳的鳴笛聲，多輛救護車抵達並準備把傷者送往醫院。

法新社報導，今天破曉開始，就有數以千計沒有門票的球迷聚集在體育場外，盼能擠進場內觀看決賽。

伊拉克內政部稍早發表聲明，呼籲沒有購票的民眾離開體育場附近，表示體育場已經無法再容納任何人，所有入口也都已經關閉。伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）也籲請國人配合。

半島電視台報導，轉播球賽的大螢幕已移往巴斯拉其他地點，球場外的人潮也已疏散，目前維安人員正在現場維持秩序。阿拉伯海灣盃足球協會稍早宣布，決賽將如期舉行。

本屆阿拉伯海灣盃足球賽6日展開，參賽國包括巴林、 科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、葉門、伊拉克。這是伊拉克自1979年以來再次成為主辦國。

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