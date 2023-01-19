楊恆均案第七次推遲判決 澳外長表示擔憂

據路透社援引楊恆均友人報導，這名澳籍華裔作家被控間諜罪名的案件判決再次被推遲到4月，這已經是該案第七次推遲判決。

2019年1月，當時在紐約工作的楊恆均乘坐飛機到廣州，在機場被逮捕。此事件發生時，正值澳中關係惡化。2021年，北京一家法院對楊恆均一案進行了秘密審理，針對他的案件信息從未對外界披露。楊恆均否認自己為澳大利亞或者美國擔任間諜。

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）在楊恆均被捕四周年之際發表聲明指出：「澳政府對於他（楊恆均）的案件一再拖延深感擔憂。自從楊博士被拘押以來，澳大利亞政府一直在呼籲為楊博士提供符合基本公正、程序公平和人道待遇標准的對待」。

在澳中兩國正在尋求修復雙邊外交關係之際，澳大利亞方面表示正在對楊恆均以及澳籍華裔女記者成蕾的案件始終保持密切關注。成蕾被控危害國家安全的案件在2022年3月在北京市第二中級人民法院閉門審理。2022年11月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯和中國國家主席習近平利用二十國峰會之機舉行了會晤，重啟了兩國之間中止多年的高層對話。

1月13日，在澳方呼籲恢復外交官探視之後，澳外交官對楊和成二人進行了探視。此前中方因疫情防控暫停了所有的外交官探視，這也是去年10月以來澳外交官首次探視此二人。

在外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示，澳大利亞不應該干涉此案件。他敦促澳方「尊重中國司法主權，不以任何形式干涉中國司法機關辦案」，以實際行動為改善兩國關係創造條件。

據楊恆均的支持者表示，楊的代理律師被告知法院已經第七次推遲了宣判，這次將判決期限又延長了三個月直到4月份。

曾經為楊恆均擔任博士生導師的悉尼科技大學學者馮崇義表示：「中國對楊恆均的任意拘禁是一種蠻橫的政治迫害，因為他倡導人權、民主和法治等普世價值」。

馮崇義敦促澳大利亞政府在與中國恢復正常貿易關系之前，確保楊恆均能得到釋放。他還補充道，在經歷了四年監禁之後，人們對楊的健康問題十分擔憂，包括營養不良。

路透社看到一條楊恆均從獄中發給朋友的信息，他在文中堅持自己是無辜的。「四年的時間很長。我來了，我在受難，我在思考。但是我沒有被征服」。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】