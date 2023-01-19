反對馬克宏退休改革 法國大規模罷工周四登場

公交停駛、學校關閉、煉油廠運輸受阻--在工會的動員下，法國公交系統和教育系統本周四預計將有大約60%的人罷工。法國國家鐵路公司(SNCF)表示，只有三分之一到五分之一的高速列車線路在運行，本地或區域列車幾乎全都停運。法國小學教師工會估計，本周四將有70%的小學教師罷工。

煉油廠工會也宣布將參加罷工抗議，導致巴黎許多加油站本周初就開始缺油。法國道達爾能源公司的煉油廠表示出貨受阻。該公司首席執行官周三說，雖然一天的罷工不會擾亂煉油廠的運營，但如果抗議活動持續，情況可能會發生變化。法國電力集團（EDF）表示，由於罷工，法國八個核反應堆和一些水電站的電力供應減少。

除了大規模罷工外，法國工會還組織示威游行活動，並預計全法將有55萬到75萬人參加。

法國政府發言人奧利維爾-韋蘭（Olivier Véran）周三呼籲不要將罷工抗議動員變成對國家的「封鎖」。這是法國政府有史以來第一次在教育和交通問題上表態。

法國工會領導人稱，周四只是一個開始。預計工會周四晚上還將宣布更多的罷工和抗議活動。

提高法定退休年齡兩年

今年1月10日，法國總理伊麗莎白·博爾內公布了法國退休制度改革方案的具體細節，包括提高法定退休年齡，延長養老保險繳納期限，提高最低養老金等多方面內容。該方案計劃於2月初交由國民議會討論，9月1日起開始實施。

根據該方案，法國將從今年9月開始逐步提高法定退休年齡，在目前62歲的基礎上每年提高3個月，直到2030年提高至64歲。同時，法國還將逐步延長退休保險繳納期限。該方案保留了「提前退休制度」，即在20歲之前開始工作的人可在58至62歲退休。另外，重體力行業從業者，因工傷事故喪失勞動能力人士等也可以提前退休。

根據法國勞工部的估計，將退休年齡推後兩年並延長退休保險繳納期限每年將帶來177億歐元的額外養老金繳費，使該系統到2027年實現收支平衡。

法國勞工部長奧利維爾·杜索普（Olivier Dussopt）表示，「這項改革是必要的，也是公平的」。

但工會並不這麼認為。工會指出，還有其他方法可以保證養老金制度的可行性，如對超級富豪徵稅或增加雇主或富裕的養老金領取者的繳費。

在法國工會呼籲舉行反退休改革大罷工的同時，法國極右派政黨領袖的馬麗娜·勒龐也表示反對退休改革，並祝願抗議活動取得成功。

法國總統馬克宏本人本周四並不在法國國內，而是到訪西班牙，在巴塞羅那出席第二十七屆西法峰會，與西班牙首相桑切斯官員會面並簽署一項友好合作條約，同時也就移民問題、國防、能源和青年合作等方面的內容展開商議。

（路透社、法新社）

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