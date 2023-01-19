沙烏地伸橄欖枝 葉門內戰可消停？

長達8年的葉門內戰可望在近期劃下句點？沙烏地阿拉伯外交部長法罕18日表示，希望葉門內戰能夠停戰，他們正努力籌劃停火協議。葉門雖由胡賽組織與政府軍爆發內戰，但參戰雙方背後都有強權撐腰，沙烏地主要是支持政府軍。葉門內戰已爆發8年，國內2600萬人口有40萬兒童因戰爭死亡，人道危機非常嚴重。

多次談判難突破

根據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯外交部長法罕18日在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇上透露，希望能協助葉門政府與胡賽叛軍組織和談，並促成停戰協議。另外，信奉遜尼派的沙烏地也會設法與什葉派的伊朗展開對話，設法解決許多困擾已久的區域衝突問題，包括敘利亞內戰與黎巴嫩的政治角力。

聯合國駐葉門特使葛倫伯格則坦言，要結束葉門內戰並不容易，因為各方勢力牽扯太多。沙烏地與伊朗兩國從2016年斷絕外交關係後，雖在去年進行五輪談判，但都沒有任何實質外交突破，此外，沙國在2021年也曾提出停戰計畫，但最後仍有失敗告終，外界也不太看好雙方今年的互動會有新進展。

葉門陷嚴重人道危機

葉門內戰是由境內胡賽叛軍與葉門政府的對抗，但叛軍背後有敘利亞、俄羅斯、北韓與伊朗撐腰，政府軍背後則是沙烏地、阿聯、巴林、科威特、卡達等波灣國家，還有約旦、埃及、塞內加爾、摩洛哥與蘇丹等中東、北非國家支援。沙國更是大手筆投入100架戰機、15萬名士兵。

但長年的戰爭也讓境內出現嚴重的人道危機，葉門內戰從2014年開打至今，超過2000萬（2/3）葉門民眾需要人道援助才能生存，缺乏糧食、飲用水且醫療體系崩潰，讓當地民眾的生活非常痛苦，葉門也被聯合國認定是全世界人道危機最嚴重的地方。

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