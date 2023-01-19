阿富汗女權堪憂 聯合國決派員關切

阿富汗女權倒退、多人凍死，讓聯合國18日派遣女性官員與代表團到阿富汗與塔利班政府溝通，並呼籲塔利班政府解除女性工作禁令，讓女性能謀生。除了女權堪憂外，阿富汗今年冬天最低攝氏負33度，至少已有70人、7萬頭牲畜凍死，民眾生存環境劇烈惡化，也讓聯合國擔憂。

提醒塔利班改善女權

根據《英國廣播公司》報導，聯合國常務副秘書長阿米納19日率領聯合國代表團訪問塔利班，她是聯合國最資深的女性官員，聯合國希望藉此提醒塔利班要改善女權，並取消對女性的工作禁令。聯合國安理會近日也一致通過對人權與基本自由的保護宣言，對於政府（未指名）侵害人權的作為提出譴責。

塔利班則由外交部長穆塔奇接待代表團，不過對於外界批評塔利班保守、侵害女權，他則辯稱是外界不夠了解塔利班，希望西方也能增加對他們的接觸，否則經濟制裁已經讓政府的施政效能出現重大阻礙。

人道援助不只給男性

塔利班外交部則發出聲明，希望透過與代表團真誠交流，共同擘劃阿富汗未來的發展藍圖，但聯合國代表團回應說，聯合國給的人道援助不能只有一半的阿富汗人享有（意指女性被排除在外）。

《半島電視台》提到，阿富汗今年恐面對最寒冷的冬天，許多山區平均要面對攝氏負17度的低溫，在阿富汗中部地區甚至測得攝氏負33度的歷史最低溫，至少已經有70人、7萬頭牲畜凍死。阿富汗氣象局總監穆拉迪指出，2022到2023年的冬天是近年來最冷，未來還有會幾波強烈寒流。

卡在女權難解危機

阿富汗目前正處於人類最大的人道危機之一，全國估計約有3800萬人面臨食物與電力短缺，西方不滿塔利班侵害人權因此對塔利班發動經濟制裁，此外，《半島》認為塔利班也有自我孤立的傾向，讓情況更加惡化。許多仍駐留在阿富汗境內的NGO都指出，若塔利班能恢復女性工作權，他們就會恢復救援工作。

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