直升機撞幼兒園 烏克蘭內政部長亡

烏克蘭內政部長搭乘的直升機十八日飛往烏東前線哈爾科夫地區途中，墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園附近，造成至少十四人喪生，包含內政部長在內機上九人全數罹難，地面則有五人死亡，包括一名孩童，另有廿五人送醫。烏克蘭總統澤倫斯基稱這起意外為「可怕的悲劇」。

澤倫斯基十八日發表聲明，證實罹難者包括內政部長莫納斯特斯基、第一副部長葉寧與國務秘書盧布科維奇和另外三名內政部官員，以及三名機組員。他以「真正的烏克蘭愛國者」稱呼罹難官員，並祝願所有罹難者安息。

澤倫斯基已下令調查失事原因，尚無訊息顯示直升機是遭俄國擊落。烏克蘭國家安全局表示，目前沒有證據顯示墜機由人為造成，將檢查機體是否有遭破壞或故障跡象。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科指出，這架直升機原本計畫前往烏東前線哈爾科夫，未料在基輔東方郊區城鎮布洛瓦里墜毀。

當地時間早上八時廿分左右，直升機撞擊幼兒園，之後墜毀在附近十四層樓高的住宅大樓旁，當時正好是家長將孩童送往幼兒園的時間。幼兒園隨後起火燃燒，火勢於九時廿六分撲滅。

意外造成至少十四人喪生，包括一名孩童；廿五人正在醫院搶救，包括十一名孩童。另外尚有一名孩童下落不明。

目擊者說，這起意外跟戰爭有關。當地居民葉梅藍科說，事發時有濃霧，且因能源設施遭俄國空襲破壞而停電，大樓沒有燈光影響辨識，而且重要官員為了安全都搭直升機低飛，失事風險更高。多位目擊者表示，直升機墜地前曾試圖避開大樓。

哈爾科夫地區警察局長說，他前一天還與罹難官員通話，事發當下正前往接機。法國總統馬克宏、西班牙總理桑切斯與歐盟理事會主席米歇爾等人皆對墜機意外表示哀悼。