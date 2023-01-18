印度眼中的安全威脅…中國排第一 「這國」擠下巴基斯坦排第二

根據一項新的民意調查，印度將美國視為僅次於中國的最大軍事威脅，並且在烏克蘭戰爭問題上更多的歸咎於北約和華盛頓，而不是俄羅斯總統普亭。

中國是最大威脅

據英文《南華早報》報導，總部位於美國的商業民調機構Morning Consult的一項調查顯示，在1000名受訪者當中，有大約43%將中國視為最大的威脅。這兩個鄰國之間存在長久的邊界糾紛，而自從2020年雙方軍隊在邊境地帶爆發衝突之後，中印關係一直緊張。

2022年12月，中印軍隊於印度東端、與中國接壤的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh state）塔旺地區（Tawang）爆發衝突。中國聲稱擁有該地區的全部主權，並稱該地區為藏南。兩方互控對方士兵刻意先跨越西段邊界，衝突擦槍走火。有媒體報導稱，印度總理莫迪因中印邊境衝突而面臨著國內越來越大的壓力。

美國是第二大威脅

根據Morning Consult周二晚間發布的調查結果，22%受訪者將美國視為印度的第二大安全威脅，甚至比宿敵巴基斯坦的排名還更靠前。

負責監督問卷調查過程的弗裡斯比（Sonnet Frisbie）和莫斯科維茨（Scott Moskowitz）指出，雖然（美國和印度）這兩個世界上最大的民主國家看起來似乎是天然的伙伴，尤其考慮到它們與中國之間的互不信任，「但是印度仍然有足夠的戰略理由對這個西方超級大國保持警惕」。

這兩位負責人還指出：「隨著華盛頓和北京之間的緊張氣氛不斷升級，印度公眾可能會擔心被卷入美中衝突之中，這樣的衝突會危害地區安全穩定，也會給印度帶來風險。」

烏克蘭問題上的中立態度

在烏克蘭戰爭爆發之後，西方國家紛紛爭取拉攏印度，希望新德里能夠加入譴責甚至制裁莫斯科的行列之中，但是印度方面始終維持官方上的中立態度，即使面對來自Quad四方安全對話伙伴（美國、日本和澳洲）的壓力也沒有動搖。

在聯合國關於譴責俄羅斯的表決中，印度選擇棄權，同時敦促通過外交斡旋來解決烏克蘭戰爭所引發的糧食和肥料供應緊缺。此外印度也在持續以低價大舉購入俄羅斯石油。

在與俄羅斯保持能源和安全合作方面，多數印度民眾仍然采取支持態度。在上述民調中，六成的受訪者認為政府應該繼續從俄羅斯購買石油，48%的人認為俄羅斯應該繼續作為印度首選的軍備供應國，相比之下認為應該首選從美國購入武器的比例為44%。

印度是俄羅斯武器的全球最大買主，而在西方國家聯合對莫斯科采取制裁之後，印度買入了大量石油，使俄羅斯得以維持石油出口方面的收入。

研究機構TS Lombard的首席印度經濟研究員德威施瓦（Shumita Deveshwar）認為，更多印度人認為美國和北約應該為烏克蘭戰爭爆發負責，因為「相比之下，印度和俄羅斯在冷戰期間和印度獨立後時期所形成的歷史性聯繫，要比和美國之間相對較新的關係更為深厚」。

這位學者也指出，俄羅斯長期作為印度主要軍火和廉價石油供應商的形象也深深根植於民眾的觀念之中，這一固有印象需要更長的時間才能改變。

（南華早報）

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