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直升機失事數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基：可怕的悲劇

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園旁。歐新社
烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園旁。歐新社

烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園造成至少18人喪生，其中9人為直升機乘客，包含數名烏克蘭高層。烏克蘭總統澤倫斯基稱這起意外為「可怕的悲劇」。

澤倫斯基18日發表聲明，證實罹難者包括內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskyi）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）與國務秘書盧布科維奇（Yuriy Lubkovych）。澤倫斯基表示，已經下令烏克蘭安全部門對這起墜毀意外展開調查。

他稱這些內政部官員為「真正的烏克蘭愛國者」，並祝願「在這黑色早晨中罹難的人們安息」。

歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特上發文，稱莫納斯特斯基為「歐盟的好朋友」，並表示歐盟與罹難家屬、烏克蘭所有人民「一同哀悼直升機墜毀意外」。

這架直升機墜毀在基輔東方郊區城鎮布洛瓦里（Brovary）。初步調查顯示，直升機撞擊幼兒園，隨後墜毀在附近的住宅大樓旁。意外造成18人喪生，包括3名孩童，另有29人受傷，至少15人正在醫院搶救。孩童與幼兒園人員已遭緊急撤離。

根據烏克蘭緊急安全部門在通訊軟體Telegram的發文，當地時間早上8時20分左右，直升機撞擊幼兒園，隨後墜毀在附近的14層樓高的住宅大樓旁。幼兒園在遭撞後起火燃燒，火勢於9時26分撲滅。

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