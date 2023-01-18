荷蘭首相訪美 半導體同盟引關注

美國與荷蘭要強化民主同盟？荷蘭首相呂特17日訪問美國，與總統拜登會面，雙方會後表示談了中國、烏克蘭與民主峰會議題，但對外界關注的半導體問題雙方都很低調。由於荷蘭公司艾司摩爾握有關鍵半導體設備，美國過去都希望艾司摩爾能配合美國制裁，但前年艾司摩爾仍向中國賣了20億美元的設備。

未正面回應半導體問題

根據《半島電視台》報導，荷蘭首相呂特17日與美國總統拜登會面，雙方就俄烏戰爭、供應鏈保護、中國與民主峰會等議題進行討論，外界盛傳美方想要要求荷蘭配合制裁中國，以降低中國製造晶片、超級電腦與第三代半導體的發展能力，但會後美方並未強調此點，僅表示有討論供應鏈安全調整相關議題。

呂特則對於俄軍用飛彈狂轟濫炸聶伯城，導致至少40人身亡表示譴責，並宣布荷蘭今年將援助烏克蘭25億歐元，用來採購軍火、人道援助與外交管道協助，另外，他也打算跟隨德國的步伐，提供美製愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭。不過會後受訪時，他對於半導體相關議題並沒有太多回應。

荷蘭未配合制裁

但美國商務部在10月就呼籲各國對中國進行制裁，以避免中國以半導體製造先進軍事系統，包括大規模武器、強化精準打擊等戰略，不過荷蘭貿易部長施萊爾馬赫受訪時指出，不會全面配合美國的制裁。

雖然荷蘭曾於2019年在美國前總統川普的施壓下，拒絕半導體製造商艾司摩爾（ASML）賣光刻機（半導體重要製程設備）給中國的要求，但艾司摩爾在2021年對中銷售額仍有20億歐元。

美決強化民主同盟

《美國國務院》提到，美國將與荷蘭、哥斯大黎加、南韓與尚比亞在3月底聯合舉辦民主峰會，在2021年民主峰會上，超過100個國家達成750項決議以促進民主、打擊貪污與對抗專制主義。外界認為美方希望透過國際組織與關鍵科技產業制裁，強化對中國的圍堵力道。

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