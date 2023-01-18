快訊

直升機失事…數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基回應了

日本2022年外國觀光客轉增！台灣排名第二 第一名是「這國家」

12生肖比一比！屬兔的人到越南「變屬貓」 背後原因曝光

日本跟進對中「晶片禁令」？ 美官員：已有進展

德國之聲／ 德國之聲
美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾17日出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登和日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。圖／德國之聲中文網
美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾17日出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登和日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。圖／德國之聲中文網

美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）週二（1月17日）在出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。

拜登政府去年10月推出了一系列對中國的科技出口管制，包括限制中國取得美國的晶片製造科技，並作為對中國相關技術和軍事發展的限縮。不過，此舉還未全面獲得美國關鍵盟友的跟進支持。日本的東京威力科創和荷蘭的艾斯摩爾（ASML），也是半導體製造設備的主要生產商。

坎貝爾在出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心活動中表示，拜登（13日）已經向岸田文雄表達在此事情上對北京的顧慮。岸田文雄則回應，已在慎重研究中，並會對此作出適當回應，美方對此感到滿意。同場活動中，日本駐美大使富田浩司也表示，鑑於此事的複雜性需要協調，日本方面正在對此事在技術和經濟層面上作謹慎進展。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte ）在週二（17日）造訪白宮和拜登會面時，也論及對中國出口晶片製造技術的限制，而荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）15日時曾表示，歐盟國家不會草率接受美國對中國晶片製造技術的出口限制，而荷蘭也正和歐亞盟友進行相關磋商。

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

日本 岸田文雄 美國 拜登 半導體

相關新聞

直升機失事數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基：可怕的悲劇

烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園，造成至少18人喪生，其中9人為直升機乘客，包含數名烏...

烏克蘭直升機撞基輔一幼兒園墜毀 內政部長等18人喪生

烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀在烏克蘭首都基輔郊區一座幼兒園，造成16人身亡，罹難者包含烏克蘭內政部長與2名孩童，...

日本跟進對中「晶片禁令」？ 美官員：已有進展

美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）週二（1月17日）在出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登和日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」...

推文挨告害人蒸發數十億美元 馬斯克詐欺指控開審

特斯拉執行長馬斯克2018年在推文中說他準備將特斯拉私有化，導致股價波動而遭股東控告。針對馬斯克是否觸犯詐欺罪的訴訟，加...

鄰國菲律賓也有感！印尼發生規模7.0地震 海嘯警報解除

印尼東部摩鹿加群島（Maluku Islands）外海、也就是蘇拉威西島（Sulawesi）近海今天發生規模7.0地震，...

俄烏戰爭效應 南韓國防出口倍增

俄烏戰爭為南韓的國防出口開啟了一扇門，今年出口總值可望增加逾一倍，眾多買家向這個亞洲國家採購更高科技的武器，以取代蘇聯時期裝備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。