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美英外長會談 提及維護台海和平穩定

中央社／ 華盛頓17日專電

美國國務卿布林肯英國外交大臣柯維立今天在華府會談。布林肯會後表示，期待雙方持續就印太區域的一系列議題密切協商，包括維護台海和平穩定。

布林肯（Antony Blinken）與柯維立（James Cleverly）今天在華府舉行雙邊會談，雙方就烏克蘭、伊朗、北愛爾蘭、敏感科技部門面臨的國家安全風險等議題交換意見。

中國議題也是兩人的討論焦點。布林肯在會後聯合記者會上表示，美方歡迎英國致力於深化在印度太平洋區域的參與，也期待繼續就此區域一系列議題密切協商，包括維護台灣海峽和平穩定。

柯維立則說，兩人談到中國在世界舞台上日益強硬的態度，對「我們許多價值觀與利益」帶來「體制挑戰」，雙方認識到需要管理與中國的競爭，包括透過外交與接觸。兩人也談到需要與盟友及朋友共同強化經濟安全，也須眼光放遠、增強韌性，減少戰略依賴。

但他也表示，不能忽略中國或與中國接觸的必要性，因為從經濟穩定到氣候變遷，中國在世界事務的各項議題都具有重要意義。

柯維立說，英美對印太區域和平安全一同分享堅定的承諾。

布林肯 英國

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