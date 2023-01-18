曾挺過新冠！世界最長壽人瑞逝世 享嵩壽118歲

世界上已知最長壽人瑞、法國修女安德烈（Sister André）驚傳去世，享嵩壽118歲。療養院發言人17日也證實這項噩耗，稱她在睡夢中安詳離世。

療養院發言人塔維拉（David Tavella）證實，安德烈修女在睡夢中離世。「這很悲痛，但她渴望與心愛的兄弟團聚。對她來說，這是一種解脫。」

安德烈修女原名蘭登（Lucile Randon），1904年2月11日出生於法國南部，於1944年進入修道院前，曾擔任過家庭教師和傳教士等。自1979年就住在土倫（Toulon）一家療養院的她，2021年確診新冠肺炎，但最終挺過痊癒，成為最年長新冠康復者。

2020年蘭登受訪時曾表示，自己也不知道活這麼久的秘訣，認為只有上帝能回答這個問題。