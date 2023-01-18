博明談中國威脅 稱日本提升國防有助避免台海開戰

（德國之聲中文網）上周剛結束訪台行程的前美國副國安顧問博明（Matt Pottinger），在台灣時間周二（1月17日）上午舉辦一場小型現場記者會，回應媒體對於台海局勢與印太地區戰略安全等相關問題。此前，博明曾在台灣政治大學1月12日一場座談會上指出，美國與其印太地區的盟友，有針對台灣海峽的局勢變化，進行相關的策略討論。

他17日在回應德國之聲相關提問時指出，若有需要進行關於台海應急計劃的重要討論，美國必須扮演領導角色。博明表示，目前美國與其盟友有在進行相關對話，但往往是以低調的形式進行，而台灣有參與部分討論。他說：「我們能發現的是，印太地區國家正在對中國的大規模軍事集結做出反應。」

博明補充道，其中一個重要的例子，是日本在去年底公布的三份重要國防相關文件。他說：「這些文件加起來，便是日本新的國安戰略，戰略內容涉及未來幾年日本將其國防開支增加一倍。我在出訪台灣前，曾在日本與政府官員丶記者與民間團體交流。令我訝異的是，日本公眾非常關注中國的意圖丶強化其武裝能力與利用其經濟實力迫使整個地區的國家作出政治讓步等行為。」

博明也提到，日本和美國深化合作的計畫，對於遏制台海爆發沖突越來越重要。他說：「日本本來就有非常強大的軍事能力，現在東京進一步強化其軍事實力，可以在中國和台灣之間的戰爭結果中發揮非常重要的作用。」

「台灣應關注中國擁有的武器類型」

在記者會上，博明也被問到他如何看待台灣購買武器跟軍備的狀況。他表示，台灣是一個主權國家，有權力決定買什麼武器和不買什麼武器。不過他也提到：「美國確實有試圖勸阻台灣別買某些武器系統，但台灣有時會無視美國的建議，決定購買台灣國防部認定重要的武器系統。」

博明提到，外界除了關注台灣購買哪些武器系統來強化防御能力外，也應該關注中國解放軍對台灣部署的導彈與火箭，因為相關數量正在大幅增加。他表示：「導彈和火箭會殺死平民，這就是為什麼中國正在大量收購導彈，這就是為什麼俄羅斯正在部署和使用這些武器來對付平民。我希望看到台灣的公共輿論更關注北京用哪些武器來瞄准台灣的。」

此外，博明也重申，目前外界無從得知中國可能武統台灣的時間表，但他覺得各界應該采取措施來防止這類攻擊發生。他指出，近期在台灣與世界各地都流傳一種說法，那就是台灣在半導體制造方面的主導地位，能提供一個「矽盾」來幫台灣抵御中國入侵。但他坦言：「我不認為有所謂『矽盾』這種東西。列寧主義獨裁者的思維方式與理性的民主人士和公司的思維方式非常不同，因此我們不該自欺欺人地認為台灣的半導體主導地位能提供一個所謂的『矽盾』。」

博明說，中國甚至流傳一種論述，那就是台灣在半導體方面的優勢是北京應該入侵台灣的理由。他認為這種說法是非常「瘋狂」的，因為中國若真的這麼做，不僅會破壞台灣的半導體設施，也會在本質上破壞台灣的半導體制造能力。他指出：「我們要做的是阻止入侵，並消除中國某些人認為北京應入侵台灣來獲取半導體制造能力。台灣丶美國丶歐洲國家丶日本和其他國家都不會允許北京獲得半導體制造的主導地位。」

博明贊揚拜登政府對中國實施的出口管制

另一方面，博明也提到中國政府近年來曾多次提到半導體設計與制造為其未來數十年著重的關鍵領域，而中國也希望在半導體制造業中佔據主導地位，因為這樣它們便不用依賴從台灣丶美國或世界其他國家進口生產半導體所需的零件或技術。他說：「北京曾說在獲得主導地位後，它想控制80%至90%的半導體市場。美國兩黨的共識是，我們不希望北京獲得可以讓美國經濟繁榮受到脅迫的籌碼。」

博明表示，拜登政府去年10月為試圖阻止北京實現其主導半導體制造業戰略野心而出台的出口管制已起到很大作用。他說：「我和美國國家安全領域的其他人認為這是一個很好的戰略，因為它的主旨是要阻止設備和成熟的勞動力從美國外移至中國，在那邊從事高端半導體制造。」

博明補充道，這個策略的另一面，是要提升美國自己的半導體制造水平與產能，而實際做法是透過與台灣產業合作，在美國成立一些高端半導體的小型生產聚落，並透過台灣跟美國的合作打造一個更能嚇阻中國入侵台灣的全球體系。

博明認為，這個目標是要讓中國懷疑自己是否真的能壟斷半導體產業。他說：「這個戰略會讓北京三思，它們是否真能透過入侵台灣，進一步鞏固對半導體產業的控制。同時，這個戰略也讓美國與台灣更融入半導體的生態系統，並對中國為主導半導體業而入侵台灣產生威嚇作用。」

歐洲向中國發出訊號至關重要

除了美國與印太地區國家外，博明在記者會中也提到前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）本月初訪台時，提到歐洲與北約在台海局勢中能扮演的角色。博明說，他認同拉斯穆森的觀點，也就是歐洲應向中國政府表明，若北京入侵台灣，歐盟會祭出制裁。他表示：「我認為，歐洲領導人必須聽取拉斯穆森在台灣訪問時提出的建議。」

拉斯穆森在訪台時也提到，雖然把北約的勢力擴張至印太地區不是最有效應對中國軍事擴張的方法，但北約應在中國入侵台灣時，提供台灣軍事援助，並向中國表明，一旦其入侵台灣，北約與其他盟國將進行深刻且全面的經濟制裁。此外，他認為北約也可以在網絡丶聯合軍事訓練與將高科技運用在軍事設備上與台灣有更進一步的合作。

博明說：「軍事訓練是威懾和准備危機的絕對必要部分。台灣已與其他國家的軍隊進行訓練，而中國與美國也都有類似的作法。我認為台灣應該嘗試更多這類型的合作。」

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