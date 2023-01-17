瓜地馬拉控國際打貪組織違法 槓上哥倫比亞防長

瓜地馬拉檢察官辦公室今天說，該國擬起訴哥倫比亞國防部長維拉斯格。瓜國檢方指控維拉斯格過去擔任聯合國支持的瓜地馬拉國際打擊特權委員會主席期間涉及非法行為。

法新社報導，瓜地馬拉打擊特權特別檢察官辦公室（FECI）主管卡魯奇切（Rafael Curruchiche）在社群媒體上發布的影片中說，瓜地馬拉指控維拉斯格（Ivan Velasquez）非法批准與巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）瓜國行賄案有關的3名前巴西籍高階主管「有效合作」協議。

維拉斯格在2013年至2019年期間領導瓜地馬拉打擊特權國際委員會（International Commission againstImpunity in Guatemala, CICIG），這是由聯合國支持的實體，與檢察官辦公室一起揭發幾起貪腐醜聞。

2012年至2015年期間任職瓜地馬拉總統的培瑞斯（Otto Perez）被控主謀一項關稅詐欺計畫。他2022年12月被判處16年徒刑。

根據卡魯奇切的說法，維拉斯格和瓜地馬拉前檢察總長阿達納（Thelma Aldana）2017年批准簽署有效合作協議，針對巴西建設公司奧德布雷契案展開調查，「這表明他們完全了解與奧德布雷契正在進行黑暗和腐敗的勾當」，奧德布雷契這家巴西營建巨擘已坦承在多個拉丁美洲國家的大規模行賄行動。

卡魯奇切說，瓜地馬拉打擊特權特別檢察官辦公室「將採取相對應的法律行動」，要讓維拉斯格及其他涉案人員「為他們的非法、不公和迫害行為負責」，並指出這項協議「對瓜地馬拉造成嚴重傷害」。

維拉斯格駁斥這項指控，稱他未「被告知瓜地馬拉當局的任何要求」。

維拉斯格說：「我致力於透明、正義和打擊特權，這已成為並將繼續成為我作為公務人員和現在擔任國防部長職涯的標記。」

自2019年瓜地馬拉國際打擊特權委員會解散以來，人權組織和美國政府指控瓜地馬拉尋求對打擊貪腐的檢察官展開報復，並在終結特權的承諾上倒退。