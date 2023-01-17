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為部屬「違規」負起政治責任 越南國家主席阮春福下台

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
越南國家主席阮春福（中）。路透社
越南國家主席阮春福（中）。路透社

越南國家通訊社「越南通訊社」17日報導，越南共產黨第13屆中央委員會召開會議，批准越南國家主席阮春福辭職。

據報導，越共黨中央根據黨與國家的現行規定，考慮到阮春福的個人意願，同意他辭去「中央政治局委員、越共第13屆中央委員會委員、越南社會主義共和國主席、國防與安全委員會主席等職務」。

越通社指出，阮春福2016至2021年擔任總理期間，在領導與指導新冠疫情防控工作做出巨大努力，也取得重要成果，但他要對2名副總理與3名部長在內的多名下屬幹部「違規與造成非常嚴重後果」負起政治責任。根據聲明，因為阮春福深刻意識到他對越共和人民的責任，決定提出辭去職務、工作與退休的申請。

越南最高領導人是越共中央委員會總書記，位於「四大支柱」之首，國家主席、總理與國會主席則是另外三大支柱。

此前新聞報導，越南國會5日決議，將副總理范平明和武德儋撤職，同時批准繼任人選，象徵越南的反貪腐行動正在升級。據報2人是越南自2017年以來遭撤職的最高層級官員。越南國會並未說明他們為何遭到免職，但據信是因新冠疫情肆虐期間的哄抬試劑價格和救援包機弊案而下台。

新加坡聯合早報指出，在阮春福領導政府期間，范平明和武德儋就曾在他手下工作，兩人被免職時，就有輿論猜測他可能會辭職。據報導，阮春福辭呈須得到國會批准才能生效，越南國會將在18日召開特別會議。

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