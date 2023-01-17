緬甸軍政府血腥鎮壓 歐美竟支援武器

歐美企業助緬甸軍方迫害平民！前聯合國成員指出，歐美企業一直在幫助緬甸軍方製造武器，成為侵犯人權的共犯。專家指出，這些企業提供的資源包括軟體、原物料與武器組件等，呼籲各國應介入調查，並對這些企業提起訴訟，並發起制裁行動。

歐美企業成人權共犯

《半島電視台》報導，緬甸內亂爭執已久，緬甸問題特別諮詢委員會（SAC-M）發佈報告，儘管西方對緬甸軍政府祭出制裁措施，但並沒有阻止緬甸當局製造武器的行動。事實上，許多聯合國會員國仍持續向該國出售軍武，成為軍政府鎮壓人民的共犯。

據官方統計，自最近一次政變以來，已有2600多人被軍方殺害。然而，真實死亡人數可能是該數字的10倍。歐美國家持續為緬甸軍方提供武器原物料、培訓等，但卻並非用來保衛邊境。聯合國前人權特別報告員李亮喜指出，「緬甸從未受到外國的攻擊，也不出口任何武器，它就製造自己的武器來對付自己的人民。」

緬甸軍方自2021年發動軍事政變，使得該國境內長期陷入紛亂，許多反政變人士加入反叛組織，爆發不少次武裝衝突，軍政府也曾採用不人道的武裝鎮壓手段，已經引發聯合國與國際多次警告。

阻止軍武原料輸入

《BBC》報導，幾十年來，緬甸軍方一直受到一系列國際制裁，但並未阻止該國生產武器。軍工廠的數量正在成倍增長，1988年僅約6家，增加到今有25家工廠。

「一直以來，國際制裁都很隨意，」緬甸人權觀察專家西多蒂說，目前聯合國安理會還沒有對緬甸實施制裁，只有個別國家或國家集團實施了制裁。然而，只要透過不施予制裁的國家，或者直接與緬甸當地機構打交道，就可以輕易規避制裁。

緬甸問題特別諮詢委員會成員達魯斯曼說，緬甸軍方已經建立了強大的武器製作產業鏈，在輕型武器、彈藥上已經能自給自足，用來殘酷鎮壓人民。但聯合國成員國應竭盡全力限制武器原物料流入該國，且針對軍隊領導階級祭出強硬的制裁措施。

【更多精采內容，詳見 】