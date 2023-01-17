台美貿易倡議進入尾聲 媒體：為FTA鋪路

（德國之聲中文網）為期4天的「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判於今日（1/17）進入最後一天行程。南華早報同日報導，有分析人士指，此次談判有可能為台美雙方未來簽署自由貿易協定（FTA）鋪路。此次美方代表團來台，也是自2002年後的最大規模。

中華經濟研究院（WTO及RTA中心）資深副執行長李淳對南華早報表示：「如果談判順利進行，整體談判將有望於今年11月完成。」李淳亦強調，談判反映了台美日趨緊密的關係，而鑑於共和黨目前對眾議院握有控制權，拜登政府不太可能軟化對北京的立場。

在去年5月啟動由美國主導的印太經濟框架（IPEF），並未將台灣納入首輪成員名單。而台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中接受南華早報採訪時，則表示認為，這項倡議是對此舉的回應，有助於加強台美關係和貿易談判制度化。

他另指，認為在台灣總統蔡英文一再呼籲和美國達成雙邊或自由貿易協定情況下，「台美21世紀貿易倡議」有望成為她至2024年任期內留下的政績，且與美國達到前所未有的密切關係，將是她的主要成績。

北京方面則是反對「台美21世紀貿易倡議」，曾警告美方打「台灣牌」會將中美關係帶入險境。

4大議題

這次談判，美方派出由貿易代表署（USTR）負責中國事務的助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，逾20人的團隊來台；台方則是由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮及其團隊主談。

「台美21世紀貿易倡議」一共有11個談判領域，台灣此次將重點放在貿易便捷化、促進中小企業發展交流、良好的法規和反貪污這4個領域。也有談及農業、規範、數位貿易、勞工、環保、公營事業、非市場經濟議題，不過並沒有包含消減關稅。

台方由台灣政務委員發起「台美21世紀貿易倡議」的鄧振中表示，台方的目標是在美國今年11月舉行APEC（亞太經濟合作會議）峰會前達成具有高標準和經濟意義的協定，意指台美雙邊貿易或自由貿易協定明顯。

「台美21世紀貿易倡議」於2022年6月1日，在TECRO（駐美國台北經濟文化代表處）和AIT（美國在台協會）的主持下啟動，目的在於深化台美經貿關係。同年8月18日，談判正式啟動，之後11月8到9日在美國紐約舉行了為期兩天的首次實體談判會議，期間談判內容多以法制面為主，楊珍妮和麥卡廷當時也分別是台美談判代表。

今天（17日）預計在台北時間晚上結束的第二回合談判，若談判持續進行順利，下一次談判時間有望於今年3或4月舉行。

（南華早報、AIT、USTR、中央社等）

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