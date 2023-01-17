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無國界醫生團隊救援國際水域橡膠船上73人 控義大利拒申請臨港停泊

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供

這個月7日晚上9時許，無國界醫生團隊在利比亞附近國際水域，搜救一艘橡膠船上73人。義大利政府卻拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。對此，無國界醫生控，讓遇難者身處險境。

無國界醫生團隊表示，2023年1月7日當晚9時許，團隊醫師在利比亞附近國際水域，發現一艘不適航行的橡膠船擠滿73人（其中有16名沒有家人的未成年人），團隊醫師將人救起，準備協助後送鄰近義大利救治。

孰料，他們向義大利政府申請停靠離救援海域較近港口時，卻遭義大利政府拒絕，而要他們轉往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。這不但拖延到遇難者們急需的援助，加上海象氣候惡劣，也迫使他們不得不依此航行，還足足多延遲了一天抵達。

無國界醫生團隊控訴，義大利政府做出這樣決定，讓所有人（遇難者及救援團隊）都身處危險，這本是可以避免的！根據聯合國難民署統計，2022年有近16萬人，跨越地中海抵達歐洲，預估有近2千人身葬海中。

但今年才剛開始，一月份都還未過半，就有近4千人險渡利比亞附近國際水域來到歐洲。現已敦促義大利政府，立即撤回新法令，阻止該法令正式入法。

無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
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義大利 團隊 醫師

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