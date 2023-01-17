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站在巨人富蘭克林肩上 科學家首以雷射引導閃電

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

科學家今天表示，他們首度利用雷射光束引導閃電，希望這項技術有助於防範致命閃電，有朝一日甚至可能觸發閃電。

路透社和法新社報導，美國發明家富蘭克林（Benjamin Franklin）在1750年代做了著名的風箏實驗，他在雷雨天將繫上鑰匙的風箏放飛後製作了第一根避雷針，但絕對想不到多個世紀以來，這仍算是很先進的技術。

如今科學家正努力以21世紀的科技為18世紀的革新技術精進，他們採用的高功率雷射系統，或許會為防雷技術帶來革命性巨變。研究人員今天表示，他們在瑞士東北部森蒂斯峰（Mount Santis）山頂上利用雷射對準天空，成功讓雷擊改變方向。

這個來自6個研究機構的科學家團隊多年來以富蘭克林的實驗概念為出發點來發展，不過他們是以更複雜和精確的雷射來代替簡單的金屬桿。

他們的研究結果刊登在期刊「自然科學光電」（Nature Photonics），當中描述利用從瑞士山頂發射的雷射光束來引導閃電跟隨路徑走約50公尺。

在2021年夏天的一場風暴中，科學家成功拍下雷射光束引導閃電的影像。干涉儀測量結果顯示，另外3次雷擊也受到引導。

研究主要作者、法國綜合理工學院（Ecole Polytechnique）應用光學實驗室的物理學家胡艾德（Aurelien Houard）說：「我們希望首度證明雷射可以對閃電產生影響，而且最容易引導它。」

不過胡艾德談到未來的應用時告訴法新社：「如果我們能夠觸發閃電，那就更好了。」

這方面技術可望讓科學家得以選擇觸發雷擊的時間點，藉此加強保護戰略設施，例如機場或火箭發射台。

實際上，這將需要雷射電漿具有高導電性，科學家認為他們尚未能掌控這方面技術。

胡艾德預期可能還需要10到15年的研究後，這種雷射避雷針才會被普遍使用。有一個問題是要避免干擾飛行中的飛機。事實上，研究人員在動用雷射時，當地的空中交通一度中斷。

胡艾德說：「確實，使用這個系統有潛在的問題，會影響區域空中交通，因為如果飛行員飛經雷射光束往向下看，雷射光恐會傷害他的眼睛。」

瑞士 風箏

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