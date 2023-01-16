尼泊爾空難72人無人生還！俄國網紅魂斷異鄉 機上自拍成遺照
尼泊爾雪人航空公司（Yeti Airlines）編號YT691的班機1月15日在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀，機上72人無一生還。一名俄羅斯美女網紅在空難發生前，在涉事飛機上自拍並在網上分享照片，成為她生前最後一張照片。
來自俄羅斯莫斯科（Moscow）的33歲旅遊博客班杜羅（Elena Banduro）15日乘搭YT691航班，從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往位於西部的渡假城市博克拉。
她登機後在機艙內自拍，又將這張照片與雪山圖像拼貼在一起，並寫上「去尼泊爾」。她在社交網上分享這張照片。它成為她生前的最後一張照片。
在客機墜毀後，大批網友在班杜羅的Facebook及Instagram專頁留言，以表達對她的懷念。有網友形容班杜羅是「我們所認識的最聰明、最善良的靈魂」。
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文章授權轉載自《香港01》
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