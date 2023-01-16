還記得「Y2K」？Z世代竟瘋起爸媽年代流行

Z世代指的是1997至2010年期間出生的年輕人，不少人在2000年前根本沒出生，或頂多是小小孩。沒想到，這群人現在熱愛起當年的「Y2K」次文化風潮，認為當年對世紀末的焦慮，堪比新冠疫情。此外，不少Z世代還開始改用爸媽，甚至爺奶年代的傳統相機來拍復古相片。他們如何讓古董相機成當紅炸子「機」？

復古風潮每隔一段時間便會重新吹起，不過這次不只穿衣品味，連照片風格、拍照器材都要夠復古才行。

若仔細觀察，引領社群風潮的時尚名人凱莉．詹娜（Kylie Jenner）、貝拉．哈迪蒂（Bella Hadid）、查莉．達梅利奧（Charli D'Amelio）以及亞莉安娜．格蘭德（Ariana Grande）等人的Instagram，便可以發現一些看起來「舊舊的」照片，穿插在光鮮亮麗的工作照、形象照之中。

這些照片，是社群網紅們特意選用古董相機所拍攝的日常照片，有別於精緻的工作照，這些相片看起來更真實，也更有「風格」。而這種強調復古與真實的自我風格營造，便強烈吸引了出生在網路時代的Z世代目光。

Z世代的懷舊情懷 古董相機重回流行

對於Z世代來說，掌握新興科技並非難題，困擾點反而是被過多的數位科技綁架。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2022年數據，36%的美國青少年表示他們在社群軟體上花費了太多時間。

當手機鏡頭精細度堪比單眼相機，一拍照完立即可修圖、一個點按便可分享社群平台，年輕人開始追求「低畫質」以及無法隨拍隨傳的「不便利」新鮮感，復古的數位相機就此在青少年社群中崛起。

TikTok上，有關數位相機的標籤（#digitalcamera）的瀏覽量高達1.9億次，更有短片大力宣傳數位相機的美好，強調「這就是你該買一台舊式數位相機的原因」。此外，Instagram與電商平台也開始出現許多專賣二手古董相機的商家。

eBay的公司發言人Davina Ramnarine也向《紐約時報》表示，2021年至2022 年，「數碼相機」的搜索量增加了10%，具體型號的搜尋次數更出現了大幅增長，「『Nikon COOLPIX』的搜尋量就增加了90%。」

捕捉珍貴時刻 強調自我與真實的「風格營造」

低畫質、粗糙、過度曝光、模糊，這些過往被視為不夠精緻的相片，如今逐漸成為青少年反叛、做自己的象徵。由老式數位相機所營造出來的風格，正全面席捲TikTok、Instagram，成為主宰社群潮流的「新美學」。

值得一提的是，這些二手老式相機，經常還會被新的使用者貼上能夠彰顯個人特色的貼紙、裝飾，儼然成為一個據復古感的時尚造型配件。

趨勢預測公司WGSN分析Z世代的社群潮流，認為在年輕人的新美學中，「原創性」是至關重要的一環，而數位相機提供的真實感，恰巧吻合了當前年輕族群的口味，以及口袋深度，尤其本就較昂貴的底片相機仍持續漲價。

WGSN生活風格師Brielle Saggese也同意，用老式數位相機拍攝的照片可以賦予「多數iPhone拍攝內容所沒有的一層個性」。她補充，Y2K美學顛覆了拍攝設備只是配角的觀點，「將數位相機當作對鏡自拍時的配件，可詮釋為『風格選擇』」。

除了選擇風格，使用較為不便利的數位相機，而非隨手使用手機紀錄，象徵著青少年對於生活的選擇與重視。據《紐約時報》針對一群Z世代的訪問，他們認為選用數位相機捕捉的時刻，更有記憶點也更「特別」。

疫情與科技焦慮 Y2K風潮的逆襲

復古風格、老式數位相機的流行，其實和疫情，以及近年熱門關鍵字「Y2K」風潮重新崛起密不可分。

「Y2K」風潮是什麼？

這股標誌著反叛、盡力活得璀璨絢麗的精神，源自1990年代末期至2000年，當時人面臨世紀末的焦慮，迷你裙、低腰牛仔褲、繽紛顏色順勢流行，標榜人們應解放自我，活得更任性、真實且自在。

在「Y2K」風潮極盛期，仍是嬰孩的Z世代應該對於當時的生活幾乎沒有印象，然而被疫情打亂的生活、面對全球流行傳染病的焦慮，讓全球年輕人在心理層面上，更貼近世紀末的精神。對此，《紐約時報》時尚評論員Lindsay Zoladz形容，在911事件與疫情的衝擊累積下，音樂與美學的流行重新回到上個世紀末，「2000年簡單來說，就是現在。」

除此之外，疫情也促使人們反思自身與科技的關係，在全球網路指數（GWI）2023年的趨勢分析報告中，與2020年相比，認為「使用社群軟體導致焦慮」的全球受試者增加11%，其中又以Z世代、千禧世代感受最深。

因此，選用老式數位相機，意味著人們能夠隨心情紀錄生活，而無法隨拍隨傳的限制，反而卻成為使用者與社群平台之間的界線。此外，選用非必要且不便利的設備，也彰顯了年輕世代對於捕捉珍貴時刻的執著。

儘管對於多數Z世代來說，目前仍難以擺脫科技與社群軟體的制約，不過如今趁勢崛起的懷舊數位相機潮流，或許反映著當代年輕人對於分享生活與社群界線的權衡與抵抗。

（本文出自2023.1.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）