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日相：東亞恐成下個烏克蘭

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
日本首相岸田文雄。 美聯社
日本首相岸田文雄。 美聯社

日本首相岸田文雄十四日表示，他告訴西方大國，東亞可能成為下個烏克蘭，並呼籲各國統一陣線，對抗崛起的中國大陸和好戰的北韓。

日本今年是七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田已造訪除了德國外的各成員國，他計畫盡快前往德國。岸田十三日在白宮與美國總統拜登會談，稱自己與G7成員國領袖表達了「對東亞地區安全環境的強烈危機感」。

他十四日表示，「烏克蘭情勢可能是東亞明日面臨的局面」。他說：「日本周圍情勢日益嚴峻，有人意圖以武力片面改變東海和南海地區現狀，且北韓的核武和飛彈活動有激化之勢。」

法新社報導，岸田指的是大陸在周邊海域日益強勢，大陸與日本、菲律賓和越南有一系列島嶼爭端；大陸去年八月在台灣周邊進行大規模軍演時，發射的飛彈落入日本專屬經濟區。

南華早報指出，日美近期聲明稱讚兩國間「更強大的安全聯盟」，以及強調對台灣承諾，可能加劇大陸孤立感並引發區域軍備競賽。

美國華府全球安全分析研究所共同主任路夫特表示：「美日同盟關係加強將助長中國被包圍感，導致北京當局加強軍事現代化並深化與俄關係。這反而助長一場區域軍備競賽，將成為各方重大經濟負擔。」

不過，岸田表示，日本尚未決定是否加入美國行列，限制大陸進口對先進科技關係重大的半導體。他說：「半導體攸關經濟安全。我們要再更密切溝通，思考如何處理這項議題。」

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