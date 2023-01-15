尼泊爾墜機ATR 72機型多次出事 包括復興航空2015空難

尼泊爾航空公司雪人航空（Yeti Airlines）一部載有72人的ATR 72雙引擎客機1月15日在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀，救援工作正進行，迄今已知40人死亡。有多架與出事客機同型號的飛機曾發生空難，包括台灣復興航空GE235航班2015年2月4日的空難。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料，雪人航空1月15日出事的客機機齡15年。

Yeti Airlines flight #YT691 has crashed en route from Kathmandu to Pokhara in Nepalhttps://t.co/gXGf7uE1zR pic.twitter.com/hkrave4qiv — Flightradar24 (@flightradar24) 2023年1月15日

ATR72是一種被廣泛使用的雙引擎渦輪螺旋槳飛機，由空中巴士和意大利的萊昂納多公司（Leonardo）合資製造。根據出事航空公司的網站，雪人航空公司擁有一支由6架ATR72-500飛機組成的機隊。

ATR72客機涉及一些空難與意外事件，包括台灣復興航空2015年2月4日的空難。事發時，復興航空GE235班機由台北松山機場飛往金門尚義機場期間，右引擎順槳發生故障後，機長誤關唯一正常的左引擎，客機失去動力後墜落基隆河。事件中43人死亡、15人受傷。

復興航空過去十多年發生過多次意外，其中多次涉及ATR-72機型。另一次涉及ATR-72機型的空難在2014年7月23日發生。當時復興航空GE222號航班從高雄國際機場飛往澎湖馬公機場，飛機在途中受颱風麥德姆帶來的風雨影響，令飛機未能成功降落、最終在澎湖縣湖西鄉墜毀並起火，機上48人死亡、10人重傷。

英國廣播公司（BBC）2015年2月5日引述專家認為，ATR72飛機引擎推動力不足，因此它是有待淘汰的飛機型號。報道指，有中國專家形容這型號客機的設計是「小引擎拖大車」，即推動力不足。

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文章授權轉載自《香港01》