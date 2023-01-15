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被停發簽證韓企再次烏雲密布 對陸出口衰退恐持續惡化

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
南韓針對陸客的邊境檢疫措施引起中國停發簽證報復，圖為自大陸入境旅客10日抵達仁川機場後進入檢測中心進行篩檢。美聯社
南韓針對陸客的邊境檢疫措施引起中國停發簽證報復，圖為自大陸入境旅客10日抵達仁川機場後進入檢測中心進行篩檢。美聯社

南韓亞洲日報報導，中國大陸上周突然宣布暫停向南韓公民發放短期簽證，此舉令南韓對陸出口之路再次烏雲密布。根據南韓貿易協會15日數據，去年前11個月，對陸出口規模排名前十名產品中，有七款年增率為負，排名首位的半導體僅年增8.3%，遠低於前年的25.9%。

主要出口產品的低迷，導致去年南韓對陸出口額年減4.4%，主要因為最大出口市場中國在防疫上實施嚴格的「清零」政策，導致消費能力銳減，造成南韓出口動能減弱。

中國境內疫情有效得到控制後，南韓料將大幅鬆綁對陸邊境防疫措施，不過一些對陸出口依賴度較高的韓企擔心，兩國短期內恐難重啟發放簽證。

南韓業界認為，比起常年有員工駐陸的大企業，按業務需求隨時派遣人力的中小企業，受到停發簽證的打擊程度更大。對南韓中小企業來說，對陸出口占整體出口比重高達18%。

自去年9月以來，南韓中小企業對陸出口額連3月下滑，11月出口更大幅衰退20%以上。

南韓 簽證 半導體

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