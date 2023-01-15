尼泊爾空難 機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體

尼泊爾當地時間1月15日上午發生空難，尼泊爾雪人航空公司一架從加德滿都飛往博克拉的客機墜機，機上或載有72人，目前已有至少30名遇難者遺體被找到，尚未確認有人生還，機上有10名外國人，尚不清楚來自哪些國家。

中新網綜合外電報導，該飛機在博克拉舊機場和新機場之間的位置墜毀，機上載有68名乘客和4名機組人員，共72人。

墜毀時，機身燃起大火，墜機現場濃煙彌漫，救援人員乘直升機前往現場，部分人員參與撲火。

至少有30具遇難者遺體被發現。此外，消息稱，機上或共有10名外國人，尚不清楚來自哪些國家。

尼泊爾雪人航空公司1998年成立運營，總部位於加德滿都，主要經營尼泊爾國內航線，該公司及其附屬的塔拉航空公司，當前佔據約過半數的尼國內航線市場。

2018年3月12日，一架從孟加拉首都達卡飛往尼泊爾首都加德滿都的客機，在加德滿都特里布萬國際機場降落時失事，造成51人遇難，遇難者中包括一名中國公民。