尼泊爾空難 機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體
尼泊爾當地時間1月15日上午發生空難，尼泊爾雪人航空公司一架從加德滿都飛往博克拉的客機墜機，機上或載有72人，目前已有至少30名遇難者遺體被找到，尚未確認有人生還，機上有10名外國人，尚不清楚來自哪些國家。
中新網綜合外電報導，該飛機在博克拉舊機場和新機場之間的位置墜毀，機上載有68名乘客和4名機組人員，共72人。
墜毀時，機身燃起大火，墜機現場濃煙彌漫，救援人員乘直升機前往現場，部分人員參與撲火。
至少有30具遇難者遺體被發現。此外，消息稱，機上或共有10名外國人，尚不清楚來自哪些國家。
尼泊爾雪人航空公司1998年成立運營，總部位於加德滿都，主要經營尼泊爾國內航線，該公司及其附屬的塔拉航空公司，當前佔據約過半數的尼國內航線市場。
2018年3月12日，一架從孟加拉首都達卡飛往尼泊爾首都加德滿都的客機，在加德滿都特里布萬國際機場降落時失事，造成51人遇難，遇難者中包括一名中國公民。
#Nepal Air Crash update:— Ananya Bhattacharya (@ananya116) 2023年1月15日
🚨 The #Yeti Airlines YT691 flight crashed a few minutes before landing at the #Pokhara airport
🚨 A flight from #Kathmandu to Pokhara normally takes 25 minutes
🚨 32 bodies have been recovered so far from the accident site pic.twitter.com/lzM9yPU64X
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言