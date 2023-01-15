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澳洲總理稱尋求與中國全面恢復貿易關係

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
澳洲總理艾班尼斯。（人民視覺）
澳洲總理艾班尼斯。（人民視覺）

中澳關係持續回溫，澳洲總理艾班尼斯當地時間14日在昆士蘭州湯斯維爾表示，澳大利亞力求全面恢復與中國的貿易關係。

彭博社14日報導，艾班尼斯當日告訴記者：「中國是我們的主要貿易夥伴，我們一直在努力改善關係。我們相信，繼續發展更積極的關係符合我們兩國的利益」。

此前，中澳關係已出現回暖跡象。澳洲天空新聞網1月10日報導稱，中國駐澳洲大使蕭千當日在使館對澳媒體發表講話時表示，中澳雙方不應讓分歧綁架兩國之間的合作。蕭千稱，雙方同意以建設性的方式解決現存分歧。

1月10日同天，中國駐珀斯總領事館網站表示，駐珀斯總領事龍定斌與西澳州吉龍騰漁民合作有限公司等高管就中西澳關係、漁業產業合作等議題進行交流。

去年12月21日，中共中央政治局委員、國務委員、時任外長王毅在北京同澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話。王毅在會上表示，願推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。

澳洲 艾班尼斯 王毅

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