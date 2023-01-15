俄前總統又發驚人之語：日相岸田文雄向美國屈從 返國後應切腹自殺

英國衛報報導，日本首相岸田文雄13日在白宮與美國總統拜登舉行高峰會後，俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）14日譴責岸田可恥地向美國屈從，返國後應該切腹自殺。

麥維德夫近來履發驚人之語，他曾經被視為較親西方的改革者，但自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，已轉為反西方的鷹派。

岸田和拜登在高峰會後發表聯合聲明表示，「我們明確聲明，俄羅斯在烏克蘭使用核武將是以人類為敵的行為，完全不可原諒」。

麥維德夫表示，岸田有關核武的聲明是對俄羅斯的偏執狂，「背叛了廣島和長崎成千上萬日本人被核子之火燒死的記憶」。他指的是二戰末美國對日本投下原子彈以迫使其投降。

他說，岸田非但沒有要求美國懺悔，還表現得「就像美國人的服務生」，只有在返國後在內閣會議上切腹自殺，才能洗刷恥辱。

岸田14日在白宮的記者會上沒提到麥維德夫的言論，同行的日本官員也沒有立即回應媒體的詢問。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，麥維德夫一再警告西方介入烏克蘭危機，將導致核戰。他並說烏克蘭人是「蟑螂」，基輔當局指控他公然使用大屠殺的語言。