報告指德國學者助力中國軍事科技 美國專家譴責

這篇由「科研安全與誠信中心」(CRSI)創辦人斯托夫(Jeff Stoff)主筆的報告發布於1月12日。報告遍歷了過去幾年的德中學術合作項目，並且發現了其中數百篇學術論文中出現了和中國軍事科技有關的中方學者名字。報告指出，有些中方學者甚至供職於中國空氣動力研究與發展中心這樣的機構，後者開展高超音速武器的研發。

德國《法蘭克福匯報》在報導中指出，斯托夫曾經長年供職於美國政府，後來還曾在斯坦福大學胡佛研究所開展研究。該報援引斯托夫指出，德國學者往往並不清楚中方合作者的背景，而且中國科研機構的英語網站內容往往與中文網站不完全相符。

斯托夫的研究對象包括了德國高校、企業以及政府的科研機構。報告舉例指出，德國聯邦材料研究與檢驗中心(BAM)曾經發表過至少7篇關於不同混合材料燃燒與爆炸過程的論文，中國空氣動力研究與發展中心以及其他一些和中國軍方有密切聯繫的科研機構的學者也在論文作者之列。

建築保溫技術還是航空航天技術？

在回復《法蘭克福匯報》問詢時，德國聯邦材料研究與檢驗中心表示自己並不進行軍事科研，並且始終遵照德國利奧波第納國家科學院的準繩。該機構表示，提及的7篇論文中，2篇與該機構沒有直接關係，還有5篇則是涉及「民用領域的燃燒及爆炸過程」。該機構承認，鑑於中國當前的政治發展趨勢，正在對與中方機構的科研合作項目進行核查。

斯托夫的研究報告還提到了一些德國學者發表的論文將中方機構標注為唯一資助人。比如德國聯邦物理科技研究所的一篇論文就是由中國國家軍委資助的，中方作者來自與軍方有密切聯繫的科研單位。德國聯邦物理科技研究所則對《法蘭克福匯報》強調，中國的資金並未流向該研究所，而且所涉論文也並非合作科研項目，來自中國的第一作者只是曾經以訪問學者身份在研究所裡開展過保溫隔熱材料熱擴散機制的研究，其成果可以運用於建築保溫領域。發言人聲稱，這項研究因此被判定為無需疑慮；此外，一名研究所正式職員在未經本人同意的情況下就被列為共同作者，但鑑於自己確實有可能為論文做出了一定貢獻，因此並未提出異議。

不過，中方學者的這篇論文卻明確指出，此項研究成果的首要應用領域是航空技術。

軍民融合戰略

同樣被報告點名批評的還有慕尼黑理工大學(TUM)等頂尖學府。該校一發言人對《法蘭克福匯報》表示，自由選擇科研合作伙伴也是科研自由的一部分；和與中國軍方有聯繫的科研機構開展合作並不令人擔憂，因為所有研究成果都會公開發表：「這不會是什麼秘密科研成果，而是在拓展全人類的知識邊界。」

不過，在德國特裡爾大學知名漢學家韓博天(Sebastian Heilmann)眼中，以慕尼黑理工大學為代表的德國科學界「實在太天真、與現實脫節」。他指出，德國科學界根本不了解中國有著迥然不同的科研體制，科研要為政治目標服務。韓博天認為一些德國科學家無視北京正在力推軍民兩用、軍民融合的大背景，並且指出並非所有的科研成果都會公開發表。

《法蘭克福匯報》報導指出，從2020年起，德國外交部就對中國訪問學者的簽證加強了風險審核，尤其是在人工智能、航空航天、機器人等領域的長期訪問學者簽證。外交部一名發言人稱，如果當事人入境有可能威脅到公共秩序與安全時，其簽證申請就會被回絕。不過外交部在回復一名議員質詢時，並沒有披露近年來總共回絕了多少份此類簽證申請。

法律底線過低

也有一些德國名校近年來顯著加強了對中方合作科研的核查。比如，亞琛理工大學在俄烏戰爭爆發後修改了與中國機構合作的評判標準，卡爾斯魯厄理工大學則喊停了與中方一所高高校的納米技術研究，並且不再允許中國學者參與「高度敏感領域的科研」。德國宇航中心(DLR)也不再延長與哈爾濱工業大學的一項機械臂合作研發項目，因為其民用研究成果「可能被部分挪用於軍事領域」。

德國利奧波第納國家科學院以及德國科學基金會(DFG)近期就「科研自由與科研責任」發布報告，呼籲德國學者警惕自由學術之成果存在被濫用的風險，並且警告稱，切勿僅僅滿足於遵守當前法規。不過，在美國學者斯托夫看來，德國的現行相關法規「完全不足夠或者不具備可操作性」。他在其報告中指責德國現行法律「部分容忍了不道德行為」，因此這些行徑今後仍將「以驚人的規模持續下去」。

德國以及歐洲科研機構和與中國軍方有密切關係的中方學者開展合作，這並非新鮮事。2022年5月，德國之聲與其他數家歐洲媒體共同開展的新聞調查就揭露了這一問題。調查顯示，從2000年年初到2022年2月，歐洲高校和與中國軍方關係密切的學者之間展開近3000個合作項目。其中恰恰包括人工智能、計算機視覺和量子研究等敏感技術領域。其中大約2200份發表論文有中國國防科大的參與。多名獨立專家一致認為，這些研究成果無法排除軍民兩用的可能。德國之聲還從一名德國圈內人士處獲悉，德國科研機構對中國訪問學者的背景核查往往流於形式；這名圈內人士在一所科研機構負責出口管制事務，他會把申請者的姓名和美國和歐盟制裁名單加以比對；但是「只要這些學者不把中國軍方放在個人簡歷裡」，就不會有進一步的檢查。

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