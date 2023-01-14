罕見！一場有聯合聲明但無聯合記者會的美日峰會

日本首相岸田文雄的歐美行13日在白宮與美國總統拜登會談後畫下句點，會後發表聯合聲明，特別的是並無聯合記者會。

日方透露，美方說法是拜登行程緊湊，所以僅發表聯合聲明。

拜登13日中午在白宮南草坪迎接岸田文雄，一起進入橢圓辦公室。會談開始前，記者詢問拜登機密文件外流的事件，拜登沒有回應。

雙方隨後舉行45分鐘的小組會談，然後是只有翻譯在場的一對一會談，15分鐘；最後是擴大會談54分鐘，眾人共進午餐。

會談結束兩小時後，拜登搭機回老家德拉瓦州度周末。白宮並未公布會談後的正式行程，看起來拜登的行程一點都不趕。

白宮資深官員向日本媒體解釋，最重要的是會談開始前對媒體的談話，不是會後的聯合記者會。

只不過，拜登就職後，日本前首相菅義偉、南韓前總統文在寅、新加坡總理李顯龍、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基先後造訪白宮，與拜登會談後都有聯合記者會。日本媒體普遍認為，不開聯合記者會應該是美方避免拜登被問到機密文件外流的尷尬問題。