波索納洛涉嫌煽動犯罪？巴西最高法院放行調查
巴西最高法院本周五（1月13日）批准了最高檢察機關調查前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的請求，以查明波索納洛涉嫌參與其支持者闖入該國國會、最高法院和總統府的事件。
他被指控在本周二（1月10日），也就是騷亂發生兩天後發布了一段影片，儘管他之後刪除了這段影片，不過這可能構成「對犯罪行為的公開煽動」。
巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）認為，波索納洛的虛假言論在社交媒體上被廣泛傳播，民主機構的合法性也受到侵犯；煽動了波索納洛的支持者攻擊國會、最高法院和總統府三大機構，並犯下 「最嚴重的反對民主和法治的罪行」。波索納洛的律師強烈反對這些指控。
波索納洛繼任者、左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）認為，這位右翼民粹主義者應對暴力事件負直接負責，並指他煽動支持者。
數以千計的巴西前總統波索納洛的支持者，周日（1月8日）闖入了國會、最高法院和總統府，警方發射催淚瓦斯並逮捕抗議者，至少170人被捕，現任巴西總統魯拉譴責這是一起「法西斯襲擊」。
（路透社，美聯社，法新社等）
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