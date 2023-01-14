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哈利要王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

哈利要王室向梅根「道歉坦白」 憂威廉子女至少1人淪同下場

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子接受ITV主持人、也是他朋友湯姆布萊德比訪問，訪談於6日播出。美聯社
英國哈利王子接受ITV主持人、也是他朋友湯姆布萊德比訪問，訪談於6日播出。美聯社

英國天空新聞報導，哈利王子要求英國王室向夫人梅根道歉，並說：「你們知道自己做了什麼，而我現在也知道你們為何這麼做。你們現在被揭發了，就坦白吧。」他還表示，自己感到有「責任」，為了兄長威廉王子的三名子女改革王室，擔心他們至少有一人會像他一樣成為「備胎」（Spare）。

哈利王子說，在他首次談論自己的擔憂時，「如果人們願意傾聽」，他和妻子就不會和家人產生嫌隙，「這是最悲傷的部分，這一切都是可以避免的，但他們就是忍不住」。

哈利王子是在出版回憶錄Spare（備胎，暫譯）前，接受英國每日電訊報訪問時說出這番評論。天空新聞指出，目前尚不清楚哈利王子為何要求王室道歉，但哈利過去曾談及反對他與妻子梅根交往的王室成員。

哈利受訪時還說，為了兄長威廉王子的三名子女：9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主和4歲的路易王子，他感到有「責任」試圖改革王室。他說：「我仍感到有一種責任感，因為我知道這三人中至少有一人會像我一樣，成為備胎（Spare）。這讓我覺得難過又擔心。」

不過，哈利也說，兄長威廉王子「已向他明確表示，自己的孩子不是他的責任」。

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