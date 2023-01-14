美日領袖聯合聲明 深化安全合作 鼓勵和平解決兩岸議題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登（右）在華盛頓白宮歡迎日本首相岸田文雄（左）。路透
美國總統拜登（右）在華盛頓白宮歡迎日本首相岸田文雄（左）。路透

美國總統拜登13日白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，根據聯合聲明，提到中國大陸、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，美日要在攸關國安的領域深化合作，推動美日聯盟現代化。

此外，聯合聲明表示，兩國對台灣議題的基本立場依然不變，強調維持台海和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，「我們鼓勵以和平方式處理兩岸議題。」

相較於美日外長與防長在「二加二」安保諮商會議上，直指「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，臚列解放軍在東海、台海和南海的破壞穩定行徑。

聯合聲明則說，中方的作為與以規範為基礎的國際秩序不一致，和北韓挑釁行徑並列，使印太區域面臨越來越多的挑戰；美日透過聲明呼籲北京提供足夠透明的疫情訊息，使全球能準備好應對可能潛在的變種病毒。

拜登肯定日本強化防衛能力並擴大外交努力，來強化印太區域和其他地區的安全；白宮是岸田文雄出訪最終站，在此之前他已經會晤法國、義大利、英國和加拿大領導人，多談安全合作議題。

「美日聯盟仍是印太區域和平、安全與繁榮的基石。」聯合聲明表示，美國將持續以核能力在內的所有能力來堅定捍衛日本，拜登重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。

聯合聲明表示，美日將共同調整軍力部署與嚇阻能力，以應對網路和太空領域等新威脅；在聯合聲明中，美日並未直接點名構成上述挑戰的外國。

此外，美日重申將持續制裁俄羅斯，支持烏克蘭，關切俄羅斯揚言對烏克蘭動用核武。

俄羅斯 日本 拜登

延伸閱讀

拜登2月7日發表「國情咨文」演說

連環爆！拜登家車庫也發現密件 特別檢察官進行調查

共和黨要砍國稅局數百億預算 拜登：將會惡化通膨

華府最高層頻「犯錯」 機密文件管理機制太龐雜？

相關新聞

影／岸田文雄訪白宮 美日領袖將聚焦安全經濟

美國總統拜登13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美，預計兩人會談將聚焦在安全和經濟等議題...

梨泰院事件調查結果：預防不足+救助不力 導致慘劇

南韓警方特別調查本部十三日公布梨泰院推擠案調查結果，將事故歸咎於警消部門事前預防不足、事後救助不力，向檢方移交廿三名涉案...

「拜岸會」談印太 深化美日同盟

美國總統拜登與日相岸田文雄十三日在白宮舉行會談，議題廣泛，但延續雙邊十一日的「二加二」會談，岸田向拜登解釋日本強化防衛能...

美日領袖聯合聲明 深化安全合作 鼓勵和平解決兩岸議題

美國總統拜登13日白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，根據聯合聲明，提到中國大陸、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，美日...

美印太司令部情報處長： 中施壓台 需認真看待危險

美軍印太司令部情報處長史達曼十一日表示，中國持續施壓台灣，需認真看待其危險程度；國務院發言人普萊斯十二日表示，中國意圖破...

駁尹錫悅 美重申韓半島無核化

南韓國際廣播電台（ＫＢＳ）十三日報導：針對南韓總統尹錫悅十一日提及自主擁核的可能性，美國政府當地時間十二日重申韓半島無核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。