日檢起訴安倍命案嫌疑人

日本共同社十三日報導，關於日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡案，奈良地方檢察廳十三日以殺人和違反槍砲刀械法的罪名，起訴了嫌疑人山上徹也。檢方拘留山上約半年，調查案件當時的精神狀態，做出了其具備刑事責任能力的判斷。

安倍去年七月八日在參院選舉的街頭演說時、於眾目睽睽之下中彈倒下。山上被認為是出於對「世界和平統一家庭聯合會」（原「統一教會」）的怨恨而作案，今後的公審中，查明動機成為焦點。

根據辦案人員等透露，山上的母親於一九九一年前後入教，捐款總額約一億日圓。山上供稱母親為了教會散盡家產，讓家庭垮掉了。「從南韓把該教會引進來的是前首相岸信介。所以我就殺了（他的外孫）安倍」。

檢方考慮到刑事責任能力可能會在公審中成為爭論點，從去年七月廿五日至今年一月十日對其實施了調查刑事責任能力的鑑定拘留，在慎重調查精神狀態後決定起訴。

警方從現場及山上家中沒收了多支手工製造的槍械以及彈藥。山上供稱槍械是自製的，在作案前一天的凌晨曾前往教會相關設施當時入駐的奈良市的大樓內試射。