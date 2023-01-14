德國提前取消長途旅客強制佩戴口罩規定

（德國之聲中文網）德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）周五（1月13日）宣布，從2月2日起，在德國乘坐長途公共交通工具時，旅客不再需要佩戴口罩。

勞特巴赫說，由於新冠病毒帶來的風險降低，德國政府決定提前幾個月取消佩戴口罩的規定。

為什麼要提前取消這項規定？

"疫情已經穩定下來。"勞特巴赫說，他承受著越來越大的要求放棄這項規定的壓力。

他解釋說，已知或疑似感染的人數正在減少甚至下降，住院人數也在繼續下降。

"人們已經建立了較高的免疫力，為我們提供建議的專家不再相信還會有更嚴重的冬季感染潮。"

"在這一點上，我們的預測也沒有發現在未來幾周和幾個月內會出現特別危險的變種。"

勞特巴赫本人是一名訓練有素的流行病學家，他呼籲人們在室內和火車上自願戴口罩。

"我們只需要更加強調個人責任心和自願性。"

還有哪些相關規定仍在實施？

在長途火車和公共汽車上佩戴 FFP2 或醫用口罩的要求是目前仍在實施的《防止感染行動》措施之一。該法律原定於 4月7日到期，戴口罩的規定也將隨之結束。

該法律還包括在醫療保健場所中佩戴口罩的規定，以及對進入醫院和護理設施的額外測試要求。

勞特巴赫面臨來自執政聯盟內部和外部越來越多的壓力，很多人要求取消這些規定，尤其是來自德國執政聯盟的自民黨的呼聲。在德國知名病毒學家德羅斯滕 (Christian Drosten) 表示他相信新冠大流行已經結束之後，呼聲變得更加響亮。

大多數歐洲國家在2022 年取消了戴口罩的規定，僅有德國和西班牙等少數國家還保留這一規定。西班牙政府已宣布該規定將至少適用到2023 年 3 月。

雖然在長途交通工具上佩戴口罩的全國性要求即將取消，但是德國各州還有針對公共交通的地方法規。其中三個州已經取消了對本地區火車、地鐵和公共汽車上佩戴口罩的要求，還有六個州計劃在下月初之前取消。

（德新社、美聯社、路透社）

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