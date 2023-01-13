反擊哈利？ 凱特「語帶玄機」談心理療法對某些人無效

英國王儲威廉王子與夫人凱特12日參加英格蘭西北部利物浦的皇家利物浦醫院開幕典禮，受到民眾熱烈歡迎。這是威廉王子夫婦自哈利王子在新出版回憶錄Spare（備胎，暫譯）攻擊他們後首次公開露面。凱特12日也與青少年談論藝術等事物對個人生活的幫助，她說：「談話療法對某些人沒有作用。」英國太陽報12日報導標題指出，凱特語帶玄機，不知是否是在回應哈利。

英國國王查理三世和威廉王子夫婦進行王室活動時都受到民眾熱烈歡迎。一名81歲的病人希爾薇亞．史丹尼福德（Sylvia Staniford）緊握威廉王子的手，表示：「繼續加油，繼續加油，利物浦人愛你。」威廉王子微笑回應：「我會的。」

史丹尼福德之後表示：「當然，我的話就是指哈利。他知道我在說什麼。」

威廉王子夫婦稍早乘車抵達醫院時，有人對威廉王子喊道：「先生，您有被哈利王子書中的言論傷到嗎？」太陽報指出，沒有人回應，也不確定威廉王子是否有聽見提問。