誰知道對話會不會被收錄？傳哈利在加冕儀式不會受到歡迎

英國哈利王子近日出自傳又接受多場專訪，父母兄嫂全成了他數落的對象。有消息人士就宣稱，他要是出席5月舉行的查理三世加冕儀式，也將不會受到歡迎。

目前尚不清楚查理三世是否將邀請次子出席加冕儀式，也不知道哈利是否會接受要求，但此前已有消息指出，哈利在加冕儀式的腳色已經被刪去，就算出席也只能旁觀。

太陽報12日進一步報導，資深王室成員對於他們跟哈利一起在加冕儀式消磨時間的想法感到猶豫不決，擔心對話「最終出現在《Spare》的平裝本」。一位消息人士透露，「家人期待哈利與梅根找個理由不要到場」。

據報導，王室成員對他向公眾洩露有關他們生活的詳細程度感到震驚與受傷。消息人士指出，「包括愛德華與安妮，家人之間已經有討論了，他們不希望加冕典禮的私人對話收錄到《Spare》的平裝本」。

截至目前為止，白金漢宮與肯辛頓宮都沒有針對哈利爆出的內幕進行回應。儘管查理三世與威廉王儲當天出席群眾歡呼致意的活動時，多位記者隔空就哈利自傳內容詢問他們的感受，但兩人均保持著「有尊嚴的沉默」。