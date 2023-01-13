暗殺安倍被正式起訴！山上徹也遭檢方認定「可追究刑事責任」
日本前首相安倍晉三去年7月遭槍手山上徹也射殺身亡，經精神鑑定拘留後精神科專家認定其並非精神錯亂、可追究其刑事責任，檢方13日正式將他起訴。
日本「朝日新聞」報導，山上徹也去年7月8日在安倍晉三前往奈良街頭發表演說時對其近距離開槍，後來更扯出「統一教會」等相關案情，他對此心生怨恨，又認定安倍與教會關係密切，才會痛下殺手。
綜合「讀賣新聞」和「朝日新聞」報導，山上徹也去年犯案後被送往看守所接受精神鑑定，當時預計11月底結束但隨後檢方申請2度延長至今年1月，最後山上徹也10日結束精神鑑定，檢方認為他「無罹患能影響判斷是非的精神疾病」，且根據「能自行準備、製造手槍、追蹤安倍晉三行程」等案情，最終認定能追究其刑事責任。
奈良檢方憑藉最終鑑定結果認定山上徹也「具有刑事責任能力」，並在13日將他起訴。據悉，檢方也將依照在山上徹野家發現的手工槍支和炸藥，以涉嫌違反槍械、武器製造和爆炸物管理等罪名進行後續調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言