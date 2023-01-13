暗殺安倍被正式起訴！山上徹也遭檢方認定「可追究刑事責任」

日本前首相安倍晉三去年7月遭槍手山上徹也射殺身亡，經精神鑑定拘留後精神科專家認定其並非精神錯亂、可追究其刑事責任，檢方13日正式將他起訴。

日本「朝日新聞」報導，山上徹也去年7月8日在安倍晉三前往奈良街頭發表演說時對其近距離開槍，後來更扯出「統一教會」等相關案情，他對此心生怨恨，又認定安倍與教會關係密切，才會痛下殺手。

綜合「讀賣新聞」和「朝日新聞」報導，山上徹也去年犯案後被送往看守所接受精神鑑定，當時預計11月底結束但隨後檢方申請2度延長至今年1月，最後山上徹也10日結束精神鑑定，檢方認為他「無罹患能影響判斷是非的精神疾病」，且根據「能自行準備、製造手槍、追蹤安倍晉三行程」等案情，最終認定能追究其刑事責任。

奈良檢方憑藉最終鑑定結果認定山上徹也「具有刑事責任能力」，並在13日將他起訴。據悉，檢方也將依照在山上徹野家發現的手工槍支和炸藥，以涉嫌違反槍械、武器製造和爆炸物管理等罪名進行後續調查。