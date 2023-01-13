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今年春季排入大海！日本政府拍板「福島核廢水處理計畫」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
日本政府在13日的部長級會議上確認開始著手處裡福島第一核電站核廢水，預計於2023年春夏之際開始將水排入大海。美聯社
日本政府在13日的部長級會議上確認開始著手處裡福島第一核電站核廢水，預計於2023年春夏之際開始將水排入大海。美聯社

日本政府在13日的部長級會議上確認開始著手處裡福島第一核電站核廢水，預計於2023年春夏之際開始將水排入大海。

「日本經濟新聞」報導，2021年4月公佈的基本方針中提到排放時間為「約2年後」、即2023年春季左右。東京電力控股公司總裁小早川智明在會後告訴記者「這一次考慮到國際原子能機構（IAEA）的安全評估和東京電力公司的進展，我們承認有可能趕不上春季，不過仍希望繼續以春夏季節左右為目標」。

針對這個決定，日本內閣官房長官松野博和強調「我們已提出一系列具體措施以確保安全並消除有害謠言」，至於排放核廢水的安全性問題，國際原子能機構將在實施前發布一份綜合報告，該機構曾多次派遣工作人員和專家前往日本以確認東京電力公司的進度、日本政府的監測以及核監管局規定是否適當等。

此外，日本政府還將啟動一項新基金以支持擔心聲譽受損的漁民。

福島 日本 核廢料

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