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線上追蹤資料有缺陷 法國重罰TikTok近1.7億

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
法國今天對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷，TikTok說現在這問題已解決。 路透
法國今天對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷，TikTok說現在這問題已解決。 路透

法國今天對短影音分享平台TikTok處以500萬歐元（約新台幣1億6650萬元）罰款，原因是此平台在處理線上追蹤資料的cookie檔案出現缺陷，TikTok說現在這問題已解決。

法國資料監管單位「資訊與自由全國委員會」（CNIL）表示，這項調查僅涉及網站tiktok.com，而未對用量更高的智慧手機應用程式（App）做調查。

CNIL發現，對於tiktok.com用戶來說，拒絕線上追蹤器追蹤並不如接受那般容易。當局還發現，網上用戶並未獲充分告知TikTok公司使用cookie的政策

中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok發言人說：「這些問題與我們過去做法有關，而問題在去年已經解決，包括可以更容易地拒絕非必要的cookie，並提供說明某些cookie用途的額外資訊。」

這名發言人表示：「CNIL本身強調我們在調查過程中的配合，而用戶隱私仍然是TikTok的首要任務。」

根據歐盟規定，網站必須明確徵得網路用戶的同意才能使用cookie，必須讓用戶更易於拒絕使用cookies，即用戶瀏覽網站時，從網站伺服器發出並儲存於電腦硬碟內的小檔案。

TikTok 法國 外資

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