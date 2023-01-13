德法、中國外長前後腳訪埃塞俄比亞 釋放什麼信號？

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克本周四對埃塞俄比亞進行為期兩天的訪問。去年11月，忠於提格雷人民解放陣線（TPLF）埃塞俄比亞政府軍簽署了和平協議，結束了兩年之久的血戰。法國外長科隆納（Catherine Colonna）與她同行。此行旨在強調兩國對在非洲聯盟主導下簽署的和平協議的支持。

生活在亞的斯亞貝巴的政治分析師門格斯圖（Mengistu Assefa）接受德國之聲采訪時表示：“他們（貝爾博克和科隆納）希望確保這份和平協議得到實施，確保這會給埃塞俄比亞帶來持久和平。”

歐盟是非洲聯盟主要的援助出資方。然而，埃塞俄比亞沒有邀請歐盟參加和平談判，談判是在南非比勒陀利亞簽署的協議。有觀察人士認為，這一決定導致了布魯塞爾的一些不滿。

德國科學與政治基金會非洲之角特別代表韋伯（Annette Weber）表示：“在過去兩年的內戰期間，歐盟成員（與埃塞俄比亞）的關系很困難。但雙方的關系一直是長期深遠和可靠的……我們現在看到的是，和平協議簽署後，關系再度升溫。”

非洲之角的地緣政治之爭

門格斯圖認為，法國正在探索重建兩國關系的方式：“例如，法國之前暫停了對埃塞俄比亞海軍項目的援助，現在計劃恢復，因為莫斯科也盯上了這個項目。” 他呼籲德國和法國外長抓住機會，恢復與埃塞俄比亞的關系，以有利於全球合作。

在訪問埃塞俄比亞期間，德國外長貝爾博克表示，和平協議簽署後，歐盟在此間展示其存在非常重要。有外交人士稱，德法外長此行傳遞了一個來自歐盟的信息，即歐盟准備重新參與埃塞俄比亞的事務，前提是，停火協議得到落實，並建立一個過渡時期司法機制。

埃塞俄比亞位於非洲之角，是非洲大陸僅次於尼日利亞的第二大人口大國，約有1.2億居民，同時，該國也是世界上最貧窮的國家之一。歐洲正關切地注視著中國增加其在非洲影響力的努力。就德法兩國外長訪問埃塞俄比亞前夕，中國新任外長秦剛剛訪問該國。他宣布，中國將參與和平協議後的重建工作。他本周二（1月10日）抵達非洲，開啟為期7天的非洲之行。在秦剛之前，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在埃塞俄比亞見證了人道主義援助的交付。

（德新社，法新社等）

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