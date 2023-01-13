捷克總統大選：前總理巴比什成熱門人選

（德國之聲中文網）民粹主義者、億萬富翁巴比什（Andrej Babis）在8名候選人中處於民意領先地位，競爭接替澤曼（Milos Zeman）擔任捷克總統。在捷克，總統首先是一個象征性的國家元首職位。

巴比什最近在一起欺詐案審判中被宣告無罪，這增加了他在周五（1月13日）和周六（1月13日）的第一輪總統選舉中獲勝的機會。 如果沒有候選人贏得多數票，其中前兩位將在兩周後進行決賽。

備受爭議的澤曼的第二個也是最後一個五年任期將於3月8日結束。澤曼因其親俄立場——直到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭——以及支持與中國建立更緊密的關系而導致全國民眾立場分裂。 延申閱讀：畫餅難充飢 捷克據稱有意退出“16+1合作”

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澤曼是第一位由民眾投票選出的總統。之前的兩位總統，哈維爾和克勞斯都由國會議員選出。讓我們來看看本次選舉的情況。

總統的權力

根據捷克憲法，總統有權批准總理人選，並任命中央銀行董事會成員。總統還在上議院的批准下任命憲法法院法官。

除此之外，總統沒有什麼行政權力，國家由總理（目前是保守派的菲亞拉）組建和領導的政府管理。

醜聞纏身的熱門人選

68歲的巴比什在政治上一直是個爭議人物。 與他的政治盟友澤曼一樣，他喜歡激烈的反移民言論，這使他與以反移民著稱的匈牙利總理歐爾班成為盟友。

在競選期間，巴比什傾向於回避烏克蘭戰爭話題，表示他想專注於國內問題，包括他批評的當前五黨執政聯盟領導下的高通脹率。

與澤曼一樣，巴比什也是一個歐洲懷疑論者。他一直批評歐盟應對氣候變化的計劃，認為這將損害捷克的經濟，並導致能源價格飆升。

一系列醜聞並沒有損害他的民意支持率，特別是在他的基礎選民即年長選民之中。2019年，25萬人兩次走上街頭——這是自1989年反共產主義的天鵝絨革命以來最大規模的政治示威活動，要求醜聞纏身的巴比什下台，其中包括其前商業帝國所涉歐盟補貼利益沖突。

巴比什領導的黨派在經歷了內部動蕩和對新冠疫情初期的混亂反應之後，在2021年10月的議會選舉中失利。由五個政黨組成的執政聯盟組建了新政府。

在這次選舉之前，這位捷克富商受到另一樁醜聞的沖擊：國際調查記者聯盟正在調查的“潘多拉文件”將他和其他數百名富人與海外賬戶聯系起來。他否認有不法行為。

布拉格的一家法院周一（1月9日）宣布巴比什在涉及歐盟補貼的200萬美元案件中的欺詐指控不成立。檢方仍可上訴。巴比什沒有認罪，並一再表示對他的指控是出於政治動機。

在1989年帶來民主的天鵝絨革命之前，出生於斯洛伐克的巴比什是一名共產黨員。在斯洛伐克，他被指控與共產主義時代的秘密警察合作。他對此予以否認。

兩個主要挑戰者

北約最高軍事機構——北約軍事委員會前主席帕維爾（Petr Pavel）、退役陸軍將軍和曾任布爾諾孟德爾大學校長的內魯多瓦（Danuse Nerudova）是巴比什的主要挑戰者。

這兩位政治新人完全贊同捷克對烏克蘭反抗俄羅斯入侵的軍事和人道主義支持，並認為捷克共和國的未來與歐盟和北約的成員資格有關。

在2015-2018年在北約任職之前，現年61歲的帕維爾曾擔任捷克軍隊的總參謀長。當此烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的戰爭時期，他認為自己是捷克總統職位的合適人選。

2014年俄羅斯吞並烏克蘭克裡米亞半島後，帕維爾在2015年接受美聯社采訪時說，北約成員國應投入更多國防預算，進行更多聯合軍事演習，並在面對俄羅斯的行動時立場堅定。

作為前南斯拉夫戰爭期間聯合國維和特派團（聯保部隊）的成員，他在1993年幫助法國維和人員撤離，為此他獲得了法國戰爭十字勳章。

民調顯示，他有望與巴比什一起進入捷克總統選舉的第二輪。

44歲的內魯多瓦是一位經濟學家，很受年輕人歡迎。許多人認為她是斯洛伐克廣受歡迎的總統卡普托娃的捷克版本——卡普托娃是斯洛伐克首位女總統。

民意調查顯示，內魯多瓦的競選活動最近有些疲乏。但在候選人之一、工會領導人斯特雷杜拉（Josef Stredula）退出競選並要求他的支持者投票給內魯多瓦之後，她可能獲得更多選民支持。

民意調查顯示，其余五位候選人都沒有機會進入第二輪。他們之中包括前外交官和哈維爾總統的顧問菲舍爾（Pavel Fischer），他在上一屆2018年總統選舉中排名第三，以及巴斯塔（Jaroslav Basta），他作為捷克反移民主力——自由和直接民主黨的成員參加總統競選。

（美聯社）

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