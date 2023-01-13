彭博專欄作家：在中國問題上 美國國會正與自己為敵

集微網消息，近日，彭博社經濟專欄作者Mihir Sharm在「觀點」欄目中，發表了題為「在中國問題上，美國國會在把自己當敵人」的文章。

文章指出，在世界大部分地區，尤其是印太地區，中國仍然處在經濟架搆的最核心地帶，即使是對中國強硬外交政策感到擔憂的國家也承認中國是重要的貿易夥伴，把中國作為投資來源、高效生產者和潛在市場。

文章點到，當最大的國家似乎果斷地背棄經濟一體化時，這也於事無補。美國正在築起圍牆，甚至針對它培養了幾十年的發展中國家的合作夥伴。中國相對於美國的真正競爭優勢在於，它是唯一一個競爭者，而美國則將自己封閉起來。

這些美國新牆的標誌是未能更新貿易措施，例如普惠製和雜項關稅法案，這些措施揀選出國家和部門以獲得更容易的關稅待遇。這兩項措施均於2020年到期，美國企業損失數十億美元。

貿易立法需要國會中經騐豐富的擁護者，他們也需要強大的政黨領導人，他們不必對每個特立獨行的人或遊說者負責。

在衆議院發生混亂之後，世界其他地方可以安全地假設，在未來兩年內，無論是兩黨合作還是領導地位都不會得到充分體現。

文章分析，華盛頓的許多人並不關心。他們堅稱，貿易時代已經結束。共和黨的川普派與川普本人一樣對貿易協議持懷疑態度。與此同時，有影響力的民主黨人正在呼訏「新的經濟愛國主義」。他們中的許多人大概認為世界其他地區也同樣對更自由的貿易感到厭惡。

事實上，其他國家——包括許多美國希望加入其支持自由世界秩序的國家卻並不同意。儘管對過去二十年全球化帶來的不均衡收益存有疑慮，但其他國家大體上已經放棄了更高的關稅壁壘。歐盟繼續推動新的或更新的貿易協定，包括與墨西哥、智利和印度的貿易協定。

長期以來對貿易協定持懷疑態度的新德裡與澳大利亞和阿拉伯聯合酋長國達成了新協議。

非洲大陸自由貿易區正在穩步實施，擴大《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》的成員數量仍然是日本地緣經濟議程的首要任務。脫歐後的英國渴望與任何人就任何事情達成貿易協議。華盛頓的貿易懷疑論者不能聲稱他們只是在按照全球趨勢行事。

所有這些努力的核心是認識到全球一體化對於提高國內競爭力和繁榮至關重要。所有這些國家的領導人都明白，經濟壁壘會導致經濟停滯並降低普通公民的購買力。

不幸的是，美國政治階層中有太多人似乎忘記了這一教訓。他們的領導人要麼像美國總統拜登那樣不願為更自由的貿易動一根手指，要麼像共和黨的新任衆議院議長那樣缺乏安全感而不敢這樣做。

凱文·麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在 2016 年作為多數黨領袖拒絕支持川普的關稅，但現在卻被他所在政黨的反覺醒邊緣所迫，甚至拒絕與支持貿易的美國商會會面。

文章最後指出，如果華盛頓無法就提供給世界的經濟提議達成一致，那麼這個領域就為中國敞開了大門。對近年來貿易數據的一項分析發現，在川普關稅生效後，中國與重要亞洲鄰國的貿易總額增長了 71%。中國知道如何利用其在世界貿易網絡中心的地位來增強其實力。孤立主義的美國領導層只會確保美國不斷失去合作夥伴和影響力。