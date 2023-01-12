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日韓嚴防中國遊客入境　東南亞各國積極「搶客」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、新加坡等東南亞國家都積極向中國遊客招手，圖為印尼巴里島一家星級飯店。（中新社資料照）
泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、新加坡等東南亞國家都積極向中國遊客招手，圖為印尼巴里島一家星級飯店。（中新社資料照）

南北兩樣情！東北亞日本韓國對中國遊客採取嚴格入境管制，東南亞多國則是加入「搶客」行列。繼泰國副總理在機場迎接大陸開放國門後第一批中國遊客後，印尼旅遊部長也稱「已為中國遊客準備好紅地毯」。

新華社報導，印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加．烏諾日前在記者會上，隔空向中國遊客喊話，「中國遊客，印尼歡迎你們」，他並稱，已為中國遊客準備好紅毯。當地旅遊業協會和從業者也都期待著中國朋友的到來。

烏諾表示，新冠疫情衝擊印尼旅遊業，近100萬個工作崗位受到影響。疫情之前，中國是印尼境外遊客的主要來源地。印尼中央統計局資料顯示，2019年到訪印尼的中國遊客達207萬人次。中國遊客對印尼重振旅遊業十分重要，越來越多往返中國與印尼的航班復航對於印尼旅遊業是特別積極的消息。

報導稱，面對中國市場，東南亞多國「搶客」的心情熱切、誠意十足。政要和官員紛紛為本國旅遊業代言，向中國遊客發出「邀請函」。菲律賓總統小馬可仕日前發出邀請，希望中國遊客重返菲律賓，領略這個熱帶海島國家的自然風光和人文風情。

柬埔寨首相洪森表示，歡迎中國遊客來柬旅遊、振興該國經濟和旅遊業，柬埔寨不會對華採取入境防疫限制措施，希望今年接待200萬人次的中國遊客。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷，旅遊與體育部長披帕，交通部長薩撒揚等官員9日到機場歡迎防疫政策調整後首批抵泰中國旅客，送上鮮花、紀念品迎接的笑臉和問候，現場還有「中泰一家親」的橫幅。

泰國財政部長阿空．登比達亞拜西日前表示，雖然世界經濟面臨下行壓力，但中國遊客回歸等利好因素，有望推動泰國實現今年3.8%的經濟增長目標。

新加坡衛生部長王乙康日前表示，「中國的開放是大好消息，我們期待已久，兩國可以恢復豐富的、實質性的人文交流」。

大陸外交部發言人汪文斌11日在外交部例行記者會上表示，友善（旅遊環境）會讓中國遊客感受到溫暖和歡樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。

印尼 泰國

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