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若中國侵台 德執政黨領袖：將迫使德國與中國斷絕關係

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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨 (SPD) 領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）本週三（11日）對德國《時代週刊》（Die Zeit ）表示，如果中國侵台，德國將被迫像與俄羅斯一樣斷絕與中國的關係。

「我們必須意識到，明天、後天或10年後，中國跨界的時刻都可能會到來。」克林拜耳說：「如果中國攻打台灣，我們與中國的關係也將發生根本性變化，就像現在與俄羅斯的關係一樣。」

德國《時代週刊》報導，德國正在制定一項新的對華戰略，以更加冷靜的態度看待中德關係、減少德國對這個亞洲超級經濟強權的依賴。

克林拜耳表示，德國必須更加獨立於中國，開拓其他市場並尋找其他原材料貿易夥伴：「這是我們與俄羅斯關係的重要教訓。」

德議員訪台 思考對華新戰略

德國執政聯盟成員自由民主黨（FDP）黨鞭、德國國會國防委員會主席齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann），週一（1月9日）率領德國國會議員訪問團抵台。訪團週三（1月11日）在接受德國之聲的專訪時表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵，讓德國意識到應減少對中國在經濟上的依賴，此次訪台，也是為了調整、考量德國政府正在努力制定中的新中國戰略。

與齊默爾曼同黨的訪團成員、自民黨副主席沃格爾（Johannes Vogel）告訴德國之聲，俄烏戰爭是一大警訊，提醒了德國全球局勢、系統性競爭之嚴峻程度。

沃格爾說：「不僅普亭，在習近平治下，中國政府的本質也在迅速變化」，而應對這樣的具體問題，對德國而言是嶄新的面向。

沃格爾表示，德國訪團此行來台，也是對新中國戰略的一種思考激盪。新戰略將是某種全球戰略、在某種程度上以太平洋為中心。

「我們認為有必要確保太平洋地區不會發生可怕的戰爭」，沃格爾表示，由於全球強權競爭十分激烈、相關議題亦極為複雜、特殊，因此德國不能只有一種示意性的政策工具。此次台灣行程中，「我們認真傾聽，我們在戰略上辯論，」思考德國、乃至歐洲，可以怎樣降低對中國的依賴、並以經濟威嚇等具體手段，避免戰爭。

沃格爾強調：「在我們的觀點中，德國扮演的角色主要是經濟上的，那是認真且可行的。」

針對德國這項新對華戰略，有跡象顯示德國政府內部由存在分歧。齊默爾曼雖拒絕透露戰略細節，但強調此戰略已在制定中，且德國在此之前從未有過真正的對華戰略：「重要的是，現在我們正在處理這個戰略，現在這個政府正在努力，等著看吧。」

（綜合報導）

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俄羅斯 俄烏戰爭 習近平 蕭茲

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