住機場7個月 敘難民終獲加拿大國籍

現代版《航站情緣》？敘利亞難民擺脫居無定所困境！敘利亞男子阿康塔11日正式成為加拿大公民，他在2018年曾因護照過期而滯留在馬來西亞吉隆坡機場7個月，後來輾轉流浪多國後由加拿大進行庇護，近日終於取得國籍。但他僅屬於少數幸運的敘利亞難民，內戰已導致該國產生660萬名難民在國際上流離失所。

不受專制徵召

根據《半島電視台》報導，在全世界流浪超過5年的敘利亞男子阿康塔終於在11日取得加拿大國籍。他很感謝加拿大給他重新開始的機會，他目前在加拿大紅十字會工作，未來希望能到難民營服務，還有要將他逃往埃及的家人接到加拿大生活，彼此已超過15年未相見。

他原本住在阿拉伯聯合大公國11年，但因擔心被阿薩德政府徵召回國當兵、鎮壓反對派，因此拒絕換發新的敘利亞護照，而在2017年10月被遣送到馬來西亞，但後來他的3個月臨時簽證也過期，他分別嘗試逃往厄瓜多與哥倫比亞，但都失敗，且在哥倫比亞又遭遣送回馬來西亞，因此在吉隆坡機場滯留了7個月。

幸獲加拿大庇護

他將自己的經歷發在推特上，例如如何在機場廁所刮鬍子等，情節與經典電影《航站情緣》頗為相似，因此引發國際關注。不過他在2018年10月遭到馬來西亞警方逮捕，準備將他遣送回敘利亞，還好加拿大願意提供他政治庇護，因此他2018年11月便落腳在溫哥華，並先在咖啡店打工度日。

後來阿康塔參與紅十字會的線上課程訓練後，成為工作人員，並協助政府施打疫苗、分發食物給窮人。阿康塔未來還希望將自己的經歷寫書出版，目前書名暫定《住在機場的人：社群媒體如何讓我獲救》。

敘利亞內戰 人道悲劇

但阿康塔是少數幸運的敘利亞難民。《英國廣播公司》提到，目前仍有上千萬難民聚集在土耳其、黎巴嫩與約旦等國邊境的難民營，還有660萬難民在國際間流浪，敘利亞內戰從2011年延燒至今仍未止息，阿薩德政府與叛軍仍在敘利亞北部陷入膠著情勢。

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