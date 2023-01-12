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愛爾蘭踢踏舞王麥可佛萊利罹「侵襲性癌症」 已動手術治療

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可．佛萊利。資料照片。路透 / Imago Images
愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可．佛萊利。資料照片。路透 / Imago Images

以《大河之舞》、《火焰之舞》與《舞王》等愛爾蘭踢踏舞表演而聞名全球的愛爾蘭裔美國踢踏舞者麥可．佛萊利（Michael Flatley）IG帳號發布聲明，表示他罹患了「侵襲性癌症」、不得不進行手術治療。

天空新聞台報導，佛萊利團隊在IG帳號貼出一張他眺望大海的照片，並在貼文寫道「親愛的朋友們，我們有些私人事情要分享，麥可．佛萊利已被診斷患有一種侵襲性癌症，他進行了手術，並接受優秀的醫師團隊照顧」

佛萊利團隊表示，目前不會發表進一步的評論，「我們只邀求你們的祈禱與祝福，謝謝你們。隊長（Teamlord）。」

今年64歲的佛萊利身兼舞者與編舞，因在1994年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）幕間休息期間表演了7分鐘的《大河之舞》而一舉成名，《大河之舞》隨後擴展成完整的作品，佛萊利則推出了自己的踢踏舞劇《舞王》，還創作、製作與執導了《火焰之舞》跟《凱爾特之虎》（Celtic Tiger）在內的多個作品。

據報導，擁有「踢踏舞王」美譽的佛萊利作品已在60個國家演出，超過6千萬人觀看，票房總收入超過10億美元（折合台幣約304億元）。儘管2003年曾罹患皮膚癌，佛萊利隨後抗癌成功，最終因長年脊椎、膝蓋、足部和肋骨疼痛，於2017年3月聖派翠克節的拉斯維加斯演出後正式告別舞台。

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團隊 癌症 愛爾蘭

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