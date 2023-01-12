德議員團訪台稱 德須減少對中依賴

德國國會議員訪問團其中一位議員週三（1月11日）表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵，讓德國意識到應減少對中國在經濟上的依賴。

週一（1月9日），德國國會議員訪問團在德國執政聯盟成員自由民主黨（FDP）黨鞭、德國國會國防委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）的率領下抵台，於週三（1月11日）接受媒體採訪。

訪團中，與齊默曼同屬德國自民黨的副主席中沃格爾（Johannes Vogel）表示，德國應該考慮如何重新平衡對中國市場的依賴：「我們過於依賴俄羅斯的天然氣，我們不能在任何領域或以任何方式依賴專制政權。」

中國是德國2021年最大的貿易夥伴。對此，沃格爾說，有些德國公司已經開始意識到這種嚴重依賴是多麼危險，並認為把雞蛋放在不同籃子裡是個好主意。

沃格爾拒絕直接回答德國是否有「道德義務」提供武器，讓台灣能抵禦中國發動的攻擊：「我認為每個人都有道德義務，避免在台灣海峽發生軍事侵略」，並表示從經濟層面上著手避免如此恐怖情形的發生，是他認為有效的方式。

路透社報導，齊默曼亦在台北的採訪中表示：「我們在這裡的作用不那麼軍事化。這是一個經濟問題。」

法新社報導，與齊默曼同屬自民黨的德國聯邦教育及研究部部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）亦將在今年春季訪台，將是26年來首位訪台的德國部長、被視為德國內閣成員的首次表態。

國台辦：停止與台獨分裂勢力勾連

中國外交部發言人汪文斌北京週一（9日）針對德國議員訪台一事進行抨擊，表示一個中國原則是中國與德國等所有建交國發展雙邊關係的政治基礎，「敦促德方有關政客切實遵守一個中國原則，立即停止與『台獨』分裂勢力勾連互動，立即停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」，並強調中國將採取必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌更援引德國戰時的「慘痛歷史教訓」，表示台灣問題源於當年「叢林法則、霸權主義、殖民主義、軍國主義在世界橫行」，中國人民一個半多世紀以來，一直致力於反帝反霸反殖民鬥爭，不允許外來霸權將亞太地區再次變成地緣政治博弈的「競技場」。

針對11日德國訪團的發言，國台辦雖未有直接回應，但國台辦發言人馬曉光11日亦在每兩週一次的例行新聞發布會上說，「少數外國反華分子惡意支持台獨是蓄意挑釁」，「呼籲有關國家。 停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止在台灣問題上玩火。」

9日，中國解放軍東部戰區在台海周邊進行軍演，台灣國防部共偵獲57架中國軍機及4艘軍艦在台灣海峽周邊活動，其中更有​​​​28架軍機逾越台海中線。自美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，北京幾乎每天都派軍機、軍艦擾台，去年12月底，更派出了創紀錄的71架飛機和7艘軍艦，是2022年此類規模最大的演習。

美聯社報導，中國經常以大規模軍事演習回應外國訪台事件，部分評論認為這是封鎖台海或侵台的預演。

德國社民黨領導人：中國若侵台 中德關係將生變

11日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨 (SPD) 領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）亦對德國《時代週刊》（Die Zeit）表示，如果中國侵台，德國將被迫像與俄羅斯一樣斷絕與中國的關係。

「我們必須意識到，明天、後天或10年後，中國跨界的時刻都可能會到來」克林拜耳說：「如果中國攻打台灣，我們與中國的關係也將發生根本性變化，就像現在與俄羅斯的關係一樣。」

德國時代報導，德國正在製定一項新的對華戰略，以更加冷靜的態度看待中德關係、減少德國對這個亞洲超級經濟強權的依賴。

克林拜耳表示，德國必須更加獨立於中國，開拓其他市場並尋找其他原材料貿易夥伴：「這是我們與俄羅斯關係的重要教訓。」

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