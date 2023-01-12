中印邊境紛爭不斷 印度國防部：將購買便攜式防空飛彈

中印邊境的敵對行動進入第三年，印度持續加快軍事化進程，宣布將購買便攜式防空飛彈。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh） 領導的國防採辦委員會批准購買可由部隊攜帶的超短程飛彈。印度國防部表示，鑑於印度北部邊境最近的事態發展，有必要將重點放在有效的防空武器系統上，有關系統可由單兵攜帶，能夠於崎嶇的地形上快速部署。

印度國防部另批准為直升機購買印度生產的反戰車飛彈，以及為其軍艦購買布拉莫斯反艦飛彈（BrahMos），軍事硬體的總成本將達到427.6億盧比，但該部沒有透露這三項的估計價格。

2020年6月中印軍方於拉達克的喜馬拉雅山區邊境爆發衝突，造成至少20名印度士兵及4名中國士兵死亡。上月印度東北部邊境的阿魯納恰爾邦又發生衝突，南亞多國的軍事指揮官舉行了17輪會談試圖化解邊界危機，但進展緩慢。