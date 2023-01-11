世界經濟論壇：能源糧食飆漲恐持續至2025年
世界經濟論壇（WEF）11日發布年度全球風險報告示警，未來兩年能源與糧食價格飆漲的情形恐將持續，成為全球經濟面臨的最大風險，其次則是自然災害、極端天氣事件和地緣經濟對抗。
WEF在報告中指出，新冠疫情與俄烏戰爭引發了一系列相互關聯的全球風險，後果恐破壞各國在應對氣候危機、保護生物多樣性和減少貧困等長期問題上的合作。
該報告由諮詢服務業者Marsh McLennan與蘇黎世保險集團共同完成，研究報告還納入了1200多名全球風險專家、政策制定者和產業領袖的觀點。
世界經濟論壇年會將於16日在瑞士度假小鎮達沃斯開幕，今年主題為「破碎世界中的合作」（cooperation in a fragmented world）。
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